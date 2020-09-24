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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Коринтианс
Спорт Ресифи - Коринтианс: обзор матча 24 сентября 2020
Спорт Ресифи
24.09.2020, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
37'
Я. Майдана (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Коринтианс
Желтая карточка
M. Serrato
86'
84'
Желтая карточка
Фагнер
Замена
R.
️️️️
H.
74'
Замена
Бруниньо
️️️️
T. Neves
74'
Желтая карточка
Сандер
67'
64'
Замена
Л. Натель
️️️️
М. Витал
64'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Хавьер
Замена
M. Serrato
️️️️
J. Gomez
63'
Желтая карточка
J. Gomez
60'
46'
Замена
Луан
️️️️
Р. Отеро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Майдана
37'
36'
Желтая карточка
Эвералдо
9'
Желтая карточка
Д. Авелар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Thiago Neves
ЦП
26
Lucas Mugni
ЦФ
2
Patric
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
22
Данило Авелар
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
7
Ronaldo
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
8
Marcos Serrato
ЦФ
90
Rogério
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
3-1-5
27
Полли
6
Сандер
34
Адриэлсон
2
Майдана
10
77
9
11
20
2
4-1-3-1-1
1
Кассио
4
Жил
23
Фагнер
22
Авелар
6
Питон
39
Хавьер
70
Рони
11
Отеро
10
Витал
37
Эвералдо
21
Жо
11
8
8
11
10
37
Бруниньо
37
Бруниньо
10
9
90
90
9
10
Витал
19
Натель
19
Натель
10
Витал
11
Отеро
7
Луан
7
Луан
11
Отеро
39
Хавьер
30
Кантильо
30
Кантильо
39
Хавьер
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Коринтианс
7
Ronaldo
ЦФ
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
19
Густаво Силва
ПВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
31
Густаво Мантуан
ПЗ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
7
Ronaldo
ЦФ
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
28
João Igor
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
Остались в запасе
17
Сидклей
ЛЗ
19
Густаво Силва
ПВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
31
Густаво Мантуан
ПЗ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
6
Габриэль
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Спорт Ресифи - Коринтианс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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