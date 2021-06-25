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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Спорт Ресифи
Коринтианс - Спорт Ресифи: обзор матча 25 июня 2021
Коринтианс
25.06.2021, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
45+4'
Я. Майдана (АГ)
52'
Жо
82'
S. TrÃ©llez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Спорт Ресифи
Замена
Хавьер
️️️️
В. Кантильо
83'
82'
ГОЛ! 2:1!
S. TrÃ©llez
Пас отдал
P.
Замена
Рамиро
️️️️
Г. Силва
75'
67'
Замена
N.
️️️️
G.
56'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
П. Мосселин
ГОЛ! 2:0!
Жо
Пас отдал
Жил
52'
46'
Замена
T. Neves
️️️️
Я. Майдана
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Майдана
45'
+4
37'
Желтая карточка
M. Silva
22'
Замена
B.
️️️️
T. Lopes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
30
Виктор Кантильо
ЦП
43
Витиньо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
94
Паулиньо Мосселин
ЛВ
14
Thiago Lopes
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
88
Caue
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
28
Зе Велисон
ОП
4
Чико
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
0
Maxwell
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
2
Patric
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
23
Фагнер
4
Виктор
4
Жил
30
Кантильо
6
Габриэль
10
Витал
43
Витиньо
19
Силва
21
Жо
2-1-5
1
Маилсон
2
Хайнер
2
Майдана
94
Мосселин
39
21
Андре
41
Габриэл
15
35
30
Кантильо
39
Хавьер
39
Хавьер
30
Кантильо
19
Силва
17
Рамиро
17
Рамиро
19
Силва
94
Мосселин
22
22
94
Мосселин
39
17
17
39
14
18
18
14
2
Майдана
10
10
2
Майдана
Остались в запасе
Коринтианс
Спорт Ресифи
34
Рауль Густаво
ЦЗ
88
Caue
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
28
Адсон
ЦФ
70
Рони
ЦП
32
Ángelo Araos
ЦФ
6
Лукас Питон
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Карилле
20
Ricardinho
ЦФ
28
Зе Велисон
ОП
0
Maxwell
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
2
Patric
ЦФ
4
Чико
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
Остались в запасе
34
Рауль Густаво
ЦЗ
88
Caue
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ПВ
28
Адсон
ЦФ
70
Рони
ЦП
32
Ángelo Araos
ЦФ
6
Лукас Питон
ЛЗ
33
Матеус Донелли
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
Остались в запасе
20
Ricardinho
ЦФ
28
Зе Велисон
ОП
0
Maxwell
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
2
Patric
ЦФ
4
Чико
ЦП
92
Carlos Eduardo
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Коринтианс - Спорт Ресифи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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