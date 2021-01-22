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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Спорт Ресифи
Коринтианс - Спорт Ресифи: обзор матча 22 января 2021
Коринтианс
22.01.2021, пятница, 03:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
34'
Г. Силва
47'
М. Витал
80'
Жо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Спорт Ресифи
88'
Замена
R.
️️️️
B.
88'
Замена
E.
️️️️
R. Prata
Желтая карточка
Л. Натель
87'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Г. Камачо
85'
Замена
Марллон
️️️️
Жемерсон
85'
Замена
Эвералдо
️️️️
М. Витал
81'
ГОЛ! 3:0!
Жо
80'
78'
Замена
️️️️
D.
78'
Замена
Микаэл
️️️️
M. Silva
Замена
Хавьер
️️️️
Рамиро
74'
Замена
Л. Натель
️️️️
Г. Силва
74'
ГОЛ! 2:0!
М. Витал
47'
46'
Замена
Бруниньо
️️️️
R. Henrique
ГОЛ! 1:0!
Г. Силва
Пас отдал
Х. Касарес
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
6
Сандер
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Thiago Neves
ЦП
77
Marcão Silva
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
2
Patric
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
30
Виктор Кантильо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
7
Луан
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
19
Лео Натель
ЛФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
4-4-1-1
1
Кассио
6
Сантос
21
Жемерсон
4
Мендес
23
Фагнер
29
Камачо
17
Рамиро
10
Витал
26
Касарес
19
Силва
21
Жо
3-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
6
Сандер
10
0
2
18
5
23
19
Силва
19
Натель
19
Натель
19
Силва
29
Камачо
30
Кантильо
30
Кантильо
29
Камачо
10
Витал
37
Эвералдо
37
Эвералдо
10
Витал
17
Рамиро
39
Хавьер
39
Хавьер
17
Рамиро
21
Жемерсон
13
Марллон
13
Марллон
21
Жемерсон
23
2
2
23
18
20
20
18
5
37
Бруниньо
37
Бруниньо
5
77
87
Микаэл
87
Микаэл
77
Остались в запасе
Коринтианс
Спорт Ресифи
7
Луан
АП
32
Ángelo Araos
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
Остались в запасе
7
Луан
АП
32
Ángelo Araos
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
22
Вальтер
ВР
2
Michel
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Коринтианс - Спорт Ресифи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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