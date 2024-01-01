Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА

Футбольный агент экс‑нападающего ЦСКА Вагнера Лава, Эвандро Феррейра, рассказал, в каком клубе бразилец продолжит карьеру.
– Мы действительно достигли принципиального соглашения с «Атлетико Гойяненсе». Официально подпишем контракт 4 января. Вагнер провeл хороший сезон в Серии B, был близок, чтобы добиться со «Спорт Ресифи» повышения, но не повезло. Он в отличной форме, большой профессионал, у него нет никаких жалоб на здоровье, он спокойно выдерживает нагрузки, как и 10 лет назад. Я уверен, что он поможет «Атлетико Гойяненсе» сохранить место в Серии А.
– Были ли другие клубы, которые интересовались Вагнером?
– У нас было несколько интересных предложений, в основном от бразильских клубов. Мы выбрали то, которое посчитали наиболее амбициозным.
– В этом списке не было ЦСКА?
– Не было.
- «Атлетико Гойяненсе», который по итогам сезона в бразильской Серии B добился повышения в классе.
- В этом году в «Спорт Ресифи» 39-летний Вагнер Лав забил 11 голов и отдал 3 результативных паса в 33 матчах.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год с перерывами. За это время провел 259 матчей и забил 124 гола.