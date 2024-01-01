Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА

Футбольный агент экс‑нападающего ЦСКА Вагнера Лава, Эвандро Феррейра, рассказал, в каком клубе бразилец продолжит карьеру.

– Мы действительно достигли принципиального соглашения с «Атлетико Гойяненсе». Официально подпишем контракт 4 января. Вагнер провeл хороший сезон в Серии B, был близок, чтобы добиться со «Спорт Ресифи» повышения, но не повезло. Он в отличной форме, большой профессионал, у него нет никаких жалоб на здоровье, он спокойно выдерживает нагрузки, как и 10 лет назад. Я уверен, что он поможет «Атлетико Гойяненсе» сохранить место в Серии А.

– Были ли другие клубы, которые интересовались Вагнером?

– У нас было несколько интересных предложений, в основном от бразильских клубов. Мы выбрали то, которое посчитали наиболее амбициозным.

– В этом списке не было ЦСКА?

– Не было.