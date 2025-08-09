11 августа на «Арена ду Гремио» состоится матч 19 тура чемпионата Бразилии, где «Гремио» примет «Спорт Ресифи». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но хозяева имеют весомое преимущество в качестве игры дома.

«Гремио»

После 17 туров команда идeт на 14-й позиции с 20 очками. Лидером атаки является Мартин Брэйтуэйт, забивший 15 мячей в 31 матче. В последних пяти турах «Гремио» забил всего 4 гола (0,80 за матч), при этом пропустив 5. Команда стабильно создаeт моменты, но реализация остаeтся проблемой. Защитная линия также нестабильна – пропуски в 8 последних матчах чемпионата. Сильная сторона – домашние результаты: 10 матчей подряд без поражений на своeм поле в лиге.

«Спорт Ресифи»

Гости замыкают таблицу с 6 очками после 16 туров. Лучший бомбардир Пабло забил 7 голов в 20 играх. «Спорт Ресифи» играет вничью три тура подряд, но не может выбираться из зоны вылета. В пяти последних матчах команда забила 4 гола (0,80 за матч) и пропустила 7 (1,40 за матч). Отмечается слабая игра на выезде и проблемы в атакующей фазе, хотя против «Гремио» в предыдущих сезонах «Спорт» часто удавалось добиваться результата.

Факты о командах

«Гремио»

10 домашних матчей подряд без поражений

Пропускает в 8 последних матчах

0,80 забитого и 1,00 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)

4 гола за 5 последних встреч

«Спорт Ресифи»

3 ничьи подряд

0,80 забитого и 1,40 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)

Не выигрывает на выезде 7 матчей

4 гола за 5 последних встреч

Прогноз на матч

С учeтом статистики, «Гремио» должен воспользоваться домашним преимуществом. Несмотря на невысокую результативность, команда умеет играть прагматично и добывать очки на своeм поле. «Спорт Ресифи» в нынешнем сезоне уязвим в атаке и не показывает стабильности в обороне, что делает их шансы на победу минимальными. Вероятен сценарий с минимальным преимуществом хозяев и низкой результативностью, так как обе команды в среднем забивают меньше гола за матч.

Рекомендованные ставки