«Гремио» – «Спорт Ресифи»: прогноз и ставки на матч 11 августа 2025 с коэффициентом 1.70

09 августа 2025 10:59
Гремио - Спорт Ресифи
11 авг. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Гремио»
Сделать ставку

11 августа на «Арена ду Гремио» состоится матч 19 тура чемпионата Бразилии, где «Гремио» примет «Спорт Ресифи». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но хозяева имеют весомое преимущество в качестве игры дома.

«Гремио»

После 17 туров команда идeт на 14-й позиции с 20 очками. Лидером атаки является Мартин Брэйтуэйт, забивший 15 мячей в 31 матче. В последних пяти турах «Гремио» забил всего 4 гола (0,80 за матч), при этом пропустив 5. Команда стабильно создаeт моменты, но реализация остаeтся проблемой. Защитная линия также нестабильна – пропуски в 8 последних матчах чемпионата. Сильная сторона – домашние результаты: 10 матчей подряд без поражений на своeм поле в лиге.

«Спорт Ресифи»

Гости замыкают таблицу с 6 очками после 16 туров. Лучший бомбардир Пабло забил 7 голов в 20 играх. «Спорт Ресифи» играет вничью три тура подряд, но не может выбираться из зоны вылета. В пяти последних матчах команда забила 4 гола (0,80 за матч) и пропустила 7 (1,40 за матч). Отмечается слабая игра на выезде и проблемы в атакующей фазе, хотя против «Гремио» в предыдущих сезонах «Спорт» часто удавалось добиваться результата.

Факты о командах

«Гремио»

  • 10 домашних матчей подряд без поражений
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • 0,80 забитого и 1,00 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)
  • 4 гола за 5 последних встреч

«Спорт Ресифи»

  • 3 ничьи подряд
  • 0,80 забитого и 1,40 пропущенного гола в среднем за матч (последние 5 игр)
  • Не выигрывает на выезде 7 матчей
  • 4 гола за 5 последних встреч

Личные встречи
13% (2)
27% (4)
60% (9)
19
Забитых мячей
24
1.27
В среднем за матч
1.6
5:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 19 тур
Гремио
0 : 1
11.08.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
1 : 2
04.10.2021
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 4 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
18.06.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 26 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
20.12.2020
Гремио
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 2
04.09.2020
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
3 : 4
27.10.2018
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 12 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
14.06.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гремио
5 : 0
02.09.2017
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 3 тур
Спорт Ресифи
4 : 3
29.05.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гремио
0 : 3
08.11.2016
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 15 тур
Спорт Ресифи
4 : 2
18.07.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 34 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
09.11.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
1 : 1
26.07.2015
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
2 : 0
09.10.2014
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 8 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
29.05.2014
Гремио
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом статистики, «Гремио» должен воспользоваться домашним преимуществом. Несмотря на невысокую результативность, команда умеет играть прагматично и добывать очки на своeм поле. «Спорт Ресифи» в нынешнем сезоне уязвим в атаке и не показывает стабильности в обороне, что делает их шансы на победу минимальными. Вероятен сценарий с минимальным преимуществом хозяев и низкой результативностью, так как обе команды в среднем забивают меньше гола за матч.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Гремио» – коэффициент 1.70
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.70
Победа «Гремио»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Спорт Ресифи Гремио
