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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Гремио
Спорт Ресифи - Гремио: обзор матча 20 декабря 2020
Спорт Ресифи
20.12.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Гремио
10'
D.
73'
Пепе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Гремио
Желтая карточка
T. Neves
90'
+4
Замена
R.
️️️️
L. Mugni
90'
+2
Замена
Микаэл
️️️️
M. Silva
80'
78'
Замена
Дарлан
️️️️
Д. Чурин
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Пепе
70'
Желтая карточка
Пепе
67'
Замена
Тасиано
️️️️
J. Pyerre
Замена
B.
️️️️
R. Henrique
67'
61'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
Феррейра
61'
Замена
P. Geromel
️️️️
Л. Силва
52'
Вторая желтая
В. Каннеман
Замена
R. Prata
️️️️
Маркиньос
46'
37'
Желтая карточка
В. Каннеман
Желтая карточка
Маркиньос
17'
ГОЛ! 1:0!
D.
Пас отдал
L. Mugni
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
2
Patric
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
0
Dalberto
ЦФ
Гремио
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
2
Матеузиньо
ЦП
1
Vanderlei
ЦФ
4
Victor Ferraz
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
20
Ricardinho
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
19
Robinho
ЦП
16
Тасиано
ЦП
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
77
Lucas Araujo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
2-2-1-5
27
Полли
2
Майдана
34
Адриэлсон
10
12
10
Маркиньос
77
0
26
5
2
3-1-1-2-4
4
Каннеман
33
Кортес
97
16
Силва
2
Матеузиньо
11
Пепе
11
Феррейра
9
Чурин
21
4
1
26
20
20
26
10
Маркиньос
23
23
10
Маркиньос
5
18
18
5
77
87
Микаэл
87
Микаэл
77
9
Чурин
37
Дарлан
37
Дарлан
9
Чурин
11
Феррейра
19
Фернандо
19
Фернандо
11
Феррейра
16
Силва
3
3
16
Силва
21
16
Тасиано
16
Тасиано
21
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Гремио
1
Маилсон
ВР
15
Rafael Thyere
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
4
Руан
ЦЗ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
77
Lucas Araujo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
1
Маилсон
ВР
15
Rafael Thyere
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
2
Ewerton
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
30
Vinicius PopÃ³
ЦФ
Остались в запасе
4
Руан
ЦЗ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЛЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
77
Lucas Araujo
ЦФ
7
Diego Souza
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Спорт Ресифи - Гремио
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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