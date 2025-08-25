«Палмейрас» – «Спорт Ресифи»: прогноз и ставки на матч Серии А 26 августа 2025 с коэффициентом 1.50

26 августа на «Аллианц Парке» «Палмейрас» примет «Спорт Ресифи» в рамках 21 тура чемпионата Бразилии. Хозяева борются за верхние позиции и идут третьими в таблице, в то время как гости замыкают турнирную таблицу, занимая 20-е место. Матч обещает стать противостоянием лидера и аутсайдера, но текущая форма обоих клубов добавляет интриги.

«Палмейрас»

Команда уверенно проводит сезон, набрав 39 очков в 18 матчах. В последней игре «Палмейрас» на выезде обыграл «Ботафого» (1:0), что подтвердило стабильность и способность брать очки в напряжeнных встречах. Коллектив не проигрывает уже 7 матчей подряд и в каждом из последних 8 поединков чемпионата обязательно забивает. За последние 5 игр «зелeные» отличились 7 раз и пропустили всего 3 гола. Средняя результативность – 1.40 гола за матч, при этом оборона работает надeжно, пропуская всего 0.60 в среднем за игру.

«Спорт Ресифи»

Несмотря на последнее место в таблице, клуб из Ресифе постепенно набирает очки: команда не проигрывает 5 матчей подряд. В крайнем туре «Спорт» дома сыграл вничью с «Сан-Паулу» (2:2), ранее обыграл «Гремио» (1:0). Однако главная проблема остаeтся – уязвимость обороны. За 5 последних встреч команда забила 7 мячей, но пропустила 6, в среднем 1.20 за игру. В атаке «Спорт» выглядит достойно, но качество реализации моментов оставляет вопросы, а защита даeт соперникам слишком много шансов.

Факты о командах

«Палмейрас»

Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А

Забивает в 8 играх чемпионата подряд

В среднем: 1.40 забитого и 0.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

39 очков после 18 туров и 3-е место в таблице

«Спорт Ресифи»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Всего 10 очков после 18 туров – последнее место в таблице

7 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Спорт Ресифи»

Форма и уровень «Палмейраса» позволяют считать хозяев безоговорочным фаворитом. Команда стабильно играет в атаке и при этом демонстрирует надeжную оборону. «Спорт Ресифи» старается бороться и находит возможности для голов, но в гостях против столь организованного соперника шансов на успех немного. Ожидается, что «Палмейрас» возьмeт три очка, вероятно с уверенным счeтом, сохранив серию без поражений.

Рекомендованные ставки