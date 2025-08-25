Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Палмейрас» – «Спорт Ресифи»: прогноз и ставки на матч Серии А 26 августа 2025 с коэффициентом 1.50

25 августа 2025 9:39
Палмейрас - Спорт Ресифи
26 авг. 2025, вторник 01:00 | Бразилия. Серия А, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа «Палмейраса»
Сделать ставку

26 августа на «Аллианц Парке» «Палмейрас» примет «Спорт Ресифи» в рамках 21 тура чемпионата Бразилии. Хозяева борются за верхние позиции и идут третьими в таблице, в то время как гости замыкают турнирную таблицу, занимая 20-е место. Матч обещает стать противостоянием лидера и аутсайдера, но текущая форма обоих клубов добавляет интриги.

«Палмейрас»

Команда уверенно проводит сезон, набрав 39 очков в 18 матчах. В последней игре «Палмейрас» на выезде обыграл «Ботафого» (1:0), что подтвердило стабильность и способность брать очки в напряжeнных встречах. Коллектив не проигрывает уже 7 матчей подряд и в каждом из последних 8 поединков чемпионата обязательно забивает. За последние 5 игр «зелeные» отличились 7 раз и пропустили всего 3 гола. Средняя результативность – 1.40 гола за матч, при этом оборона работает надeжно, пропуская всего 0.60 в среднем за игру.

«Спорт Ресифи»

Несмотря на последнее место в таблице, клуб из Ресифе постепенно набирает очки: команда не проигрывает 5 матчей подряд. В крайнем туре «Спорт» дома сыграл вничью с «Сан-Паулу» (2:2), ранее обыграл «Гремио» (1:0). Однако главная проблема остаeтся – уязвимость обороны. За 5 последних встреч команда забила 7 мячей, но пропустила 6, в среднем 1.20 за игру. В атаке «Спорт» выглядит достойно, но качество реализации моментов оставляет вопросы, а защита даeт соперникам слишком много шансов.

Факты о командах

«Палмейрас»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Серии А
  • Забивает в 8 играх чемпионата подряд
  • В среднем: 1.40 забитого и 0.60 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • 39 очков после 18 туров и 3-е место в таблице

«Спорт Ресифи»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Всего 10 очков после 18 туров – последнее место в таблице
  • 7 голов в последних 5 матчах

Личные встречи
60% (9)
13% (2)
27% (4)
26
Забитых мячей
18
1.73
В среднем за матч
1.2
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
07.04.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 28 тур
Палмейрас
2 : 1
26.10.2021
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 9 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
04.07.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 29 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
10.01.2021
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 10 тур
Палмейрас
2 : 2
14.09.2020
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 26 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
24.09.2018
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 3
27.05.2018
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Палмейрас
5 : 1
17.11.2017
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 16 тур
Спорт Ресифи
0 : 2
23.07.2017
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 1
23.10.2016
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 13 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
05.07.2016
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
0 : 2
25.10.2015
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 13 тур
Спорт Ресифи
2 : 2
13.07.2015
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Палмейрас
0 : 2
20.11.2014
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 16 тур
Спорт Ресифи
2 : 1
21.08.2014
Палмейрас
Показать все

Прогноз на матч «Палмейрас» – «Спорт Ресифи»

Форма и уровень «Палмейраса» позволяют считать хозяев безоговорочным фаворитом. Команда стабильно играет в атаке и при этом демонстрирует надeжную оборону. «Спорт Ресифи» старается бороться и находит возможности для голов, но в гостях против столь организованного соперника шансов на успех немного. Ожидается, что «Палмейрас» возьмeт три очка, вероятно с уверенным счeтом, сохранив серию без поражений.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.50
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • «Палмейрас» победит всухую – коэффициент 2.20

1.50
Победа «Палмейраса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Бразилия. Серия А Спорт Ресифи Палмейрас
Другие прогнозы
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
25.08.2025
19:30
2.00
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе - Верона
Тотал больше 2.5 голов
25.08.2025
20:30
1.70
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик - Райо Вальекано
Победа «Райо Вальекано»
25.08.2025
21:45
1.60
Италия. Серия А, 1 тур
Интер - Торино
Победа «Интера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 