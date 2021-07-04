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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Палмейрас
Спорт Ресифи - Палмейрас: обзор матча 04 июля 2021
Спорт Ресифи
04.07.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
38'
Г. Скарпа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Палмейрас
83'
Замена
В. Луис
️️️️
Дейверсон
Замена
M.
️️️️
Андре
81'
78'
Замена
Г. Менино
️️️️
З. Рафаэль
Замена
T. Lopes
️️️️
З. Велисон
73'
68'
Замена
Виллиан
️️️️
Б. Лопес
67'
Замена
Данило
️️️️
Г. Скарпа
67'
Замена
Рони
️️️️
Р. Вейга
Замена
П. Мосселин
️️️️
N.
57'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Эвералдо
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Г. Скарпа
Пас отдал
Данило
Желтая карточка
З. Велисон
14'
10'
Желтая карточка
М. Роша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
2
Хайнер
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
10
Thiago Neves
ЦП
12
JÃºnior Tavares
ЦП
35
Sabino
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Палмейрас
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
8
Данило
ОП
30
Фелипе Мело
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
77
Брено Лопес
ПВ
42
Jailson
ЦФ
13
Renan
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
94
Паулиньо Мосселин
ЛВ
4
Чико
ЦП
18
Betinho
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
0
Maxwell
ЦФ
39
Pablo Pardal
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
Палмейрас
1
Матеус
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
33
Рони
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
15
Данило
ОП
25
Габриэль Менино
ЦП
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
3
Michel
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
1-1-2-1-5
1
Маилсон
2
Хайнер
28
Велисон
10
12
37
Эвералдо
15
21
Андре
77
17
35
2-2-1-3-3
14
Роша
13
Луан
8
Данило
30
Мело
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
23
Вейга
10
Скарпа
16
Дейверсон
13
42
28
Велисон
14
14
28
Велисон
21
Андре
0
0
21
Андре
17
94
Мосселин
94
Мосселин
17
37
Эвералдо
22
22
37
Эвералдо
16
Дейверсон
12
Луис
12
Луис
16
Дейверсон
93
Зе Рафаэль
25
Менино
25
Менино
93
Зе Рафаэль
23
Вейга
33
Рони
33
Рони
23
Вейга
77
Лопес
11
Виллиан
11
Виллиан
77
Лопес
10
Скарпа
15
Данило
15
Данило
10
Скарпа
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Палмейрас
4
Чико
ЦП
18
Betinho
ЦФ
39
Pablo Pardal
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
41
Виктор Габриэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
1
Матеус
ВР
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
3
Michel
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
4
Чико
ЦП
18
Betinho
ЦФ
39
Pablo Pardal
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
27
Луан Полли
ВР
41
Виктор Габриэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
Остались в запасе
1
Матеус
ВР
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
3
Michel
ЦФ
21
Уэсли
ЛВ
6
Лукас Лима
ЦЗ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Спорт Ресифи - Палмейрас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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