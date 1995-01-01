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    Спорт Ресифи - результаты

    Город Ресифи
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Стадион Адельмар да Коста Карвалью
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2021
    38 тур 10 декабря, пятница 03:30 1:1
    37 тур 7 декабря, вторник 03:00 0:1
    35 тур 4 декабря, суббота 02:00 1:1
    36 тур 28 ноября, воскресенье 03:30 2:0
    33 тур 19 ноября, пятница 03:00 1:0
    32 тур 15 ноября, понедельник 01:00 2:1
    31 тур 11 ноября, четверг 03:30 2:3
    30 тур 8 ноября, понедельник 02:30 1:0
    29 тур 1 ноября, понедельник 02:30 2:0
    34 тур 29 октября, пятница 01:00 3:0
    28 тур 26 октября, вторник 03:30 2:1
    27 тур 18 октября, понедельник 02:30 0:0
    26 тур 15 октября, пятница 01:00 1:0
    25 тур 9 октября, суббота 22:30 1:0
    24 тур 7 октября, четверг 01:00 3:1
    23 тур 4 октября, понедельник 02:30 1:2
    22 тур 27 сентября, понедельник 00:15 0:1
    21 тур 19 сентября, воскресенье 01:00 3:0
    20 тур 14 сентября, вторник 02:00 0:1
    19 тур 6 сентября, понедельник 00:15 0:0
    18 тур 28 августа, суббота 23:00 0:0
    17 тур 23 августа, понедельник 02:30 0:1
    16 тур 15 августа, воскресенье 22:00 2:0
    15 тур 7 августа, суббота 01:00 0:0
    14 тур 2 августа, понедельник 00:15 0:1
    13 тур 26 июля, понедельник 02:30 0:0
    12 тур 20 июля, вторник 02:00 0:1
    11 тур 11 июля, воскресенье 01:00 1:2
    10 тур 8 июля, четверг 01:15 1:1
    9 тур 4 июля, воскресенье 22:00 0:1
    8 тур 1 июля, четверг 02:30 0:0
    7 тур 28 июня, понедельник 02:30 0:0
    6 тур 25 июня, пятница 01:00 2:1
    5 тур 21 июня, понедельник 02:30 1:0
    4 тур 18 июня, пятница 01:00 1:0
    3 тур 14 июня, понедельник 02:30 1:0
    2 тур 7 июня, понедельник 02:30 0:1
    1 тур 31 мая, понедельник 02:30 2:2
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