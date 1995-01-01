Турниры:
Бразилия. Серия А 2021
|38 тур
|10 декабря, пятница
|03:30
|1:1
|37 тур
|7 декабря, вторник
|03:00
|0:1
|35 тур
|4 декабря, суббота
|02:00
|1:1
|36 тур
|28 ноября, воскресенье
|03:30
|2:0
|33 тур
|19 ноября, пятница
|03:00
|1:0
|32 тур
|15 ноября, понедельник
|01:00
|2:1
|31 тур
|11 ноября, четверг
|03:30
|2:3
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|02:30
|1:0
|29 тур
|1 ноября, понедельник
|02:30
|2:0
|34 тур
|29 октября, пятница
|01:00
|3:0
|28 тур
|26 октября, вторник
|03:30
|2:1
|27 тур
|18 октября, понедельник
|02:30
|0:0
|26 тур
|15 октября, пятница
|01:00
|1:0
|25 тур
|9 октября, суббота
|22:30
|1:0
|24 тур
|7 октября, четверг
|01:00
|3:1
|23 тур
|4 октября, понедельник
|02:30
|1:2
|22 тур
|27 сентября, понедельник
|00:15
|0:1
|21 тур
|19 сентября, воскресенье
|01:00
|3:0
|20 тур
|14 сентября, вторник
|02:00
|0:1
|19 тур
|6 сентября, понедельник
|00:15
|0:0
|18 тур
|28 августа, суббота
|23:00
|0:0
|17 тур
|23 августа, понедельник
|02:30
|0:1
|16 тур
|15 августа, воскресенье
|22:00
|2:0
|15 тур
|7 августа, суббота
|01:00
|0:0
|14 тур
|2 августа, понедельник
|00:15
|0:1
|13 тур
|26 июля, понедельник
|02:30
|0:0
|12 тур
|20 июля, вторник
|02:00
|0:1
|11 тур
|11 июля, воскресенье
|01:00
|1:2
|10 тур
|8 июля, четверг
|01:15
|1:1
|9 тур
|4 июля, воскресенье
|22:00
|0:1
|8 тур
|1 июля, четверг
|02:30
|0:0
|7 тур
|28 июня, понедельник
|02:30
|0:0
|6 тур
|25 июня, пятница
|01:00
|2:1
|5 тур
|21 июня, понедельник
|02:30
|1:0
|4 тур
|18 июня, пятница
|01:00
|1:0
|3 тур
|14 июня, понедельник
|02:30
|1:0
|2 тур
|7 июня, понедельник
|02:30
|0:1
|1 тур
|31 мая, понедельник
|02:30
|2:2