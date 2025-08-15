17 августа на стадионе «Аделмар да Коста Карвалью» в Ресифи состоится матч 20-го тура чемпионата Бразилии, где «Спорт Ресифи» примет «Сан-Паулу». Хозяева замыкают таблицу, но набрали неплохую форму в последних турах, в то время как гости ведут борьбу за места в зоне Либертадорес.

«Спорт Ресифи»

Команда идeт на 20-й позиции с 9 очками после 17 матчей. Несмотря на положение в таблице, коллектив сумел избежать поражений в четырeх последних турах, взяв 6 очков. Победа над «Гремио» в гостях (1:0) стала неожиданным успехом, а Пабло (7 голов в 21 игре) остаeтся главным козырем в атаке. Однако дома «Спорт» не выигрывает уже девять встреч подряд, а средняя результативность – 1 гол за матч при такой же цифре пропущенных – говорит о проблемах в завершении атак.

«Сан-Паулу»

«Триколор» на 7-м месте с 28 очками после 19 туров. Команда набрала ход, выиграв пять матчей подряд в Серии A. Лидер атаки Андре Силва (13 мячей в 40 матчах) регулярно находит моменты, а оборона работает надeжно – всего 3 пропущенных гола в последних пяти играх. «Сан-Паулу» не только стабильно набирает очки, но и забивает минимум один гол в шести турах кряду. На выезде играют прагматично, делая ставку на контроль и быстрые атаки.

Факты о командах

«Спорт Ресифи»

Не проигрывает в 4 последних матчах

Не выигрывает дома в 9 матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пабло – 7 голов в сезоне

«Сан-Паулу»

Победа в 5 последних матчах Серии A

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 турах подряд

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Спорт Ресифи» – «Сан-Паулу»

Обе команды в неплохой форме, но разница в классе и турнирных задачах заметна. «Сан-Паулу» стабильно побеждает и контролирует матчи, в то время как «Спорт» часто испытывает трудности в позиционных атаках, особенно дома. Вероятно, гости постараются забить первыми и перевести игру в контролируемое русло. Учитывая текущую форму, минимальная победа «Сан-Паулу» или успех с форой выглядит наиболее вероятным сценарием.

Рекомендованные ставки: