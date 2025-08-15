Введите ваш ник на сайте
«Спорт Ресифи» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.80

15 августа 2025 20:20
Спорт Ресифи - Сан-Паулу
17 авг. 2025, воскресенье 00:30 | Бразилия. Серия А, 20 тур
1.80
Победа «Сан-Паулу»
17 августа на стадионе «Аделмар да Коста Карвалью» в Ресифи состоится матч 20-го тура чемпионата Бразилии, где «Спорт Ресифи» примет «Сан-Паулу». Хозяева замыкают таблицу, но набрали неплохую форму в последних турах, в то время как гости ведут борьбу за места в зоне Либертадорес.

«Спорт Ресифи»

Команда идeт на 20-й позиции с 9 очками после 17 матчей. Несмотря на положение в таблице, коллектив сумел избежать поражений в четырeх последних турах, взяв 6 очков. Победа над «Гремио» в гостях (1:0) стала неожиданным успехом, а Пабло (7 голов в 21 игре) остаeтся главным козырем в атаке. Однако дома «Спорт» не выигрывает уже девять встреч подряд, а средняя результативность – 1 гол за матч при такой же цифре пропущенных – говорит о проблемах в завершении атак.

«Сан-Паулу»

«Триколор» на 7-м месте с 28 очками после 19 туров. Команда набрала ход, выиграв пять матчей подряд в Серии A. Лидер атаки Андре Силва (13 мячей в 40 матчах) регулярно находит моменты, а оборона работает надeжно – всего 3 пропущенных гола в последних пяти играх. «Сан-Паулу» не только стабильно набирает очки, но и забивает минимум один гол в шести турах кряду. На выезде играют прагматично, делая ставку на контроль и быстрые атаки.

Факты о командах

«Спорт Ресифи»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Не выигрывает дома в 9 матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пабло – 7 голов в сезоне

«Сан-Паулу»

  • Победа в 5 последних матчах Серии A
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 турах подряд
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи
13% (2)
33% (5)
53% (8)
5
Забитых мячей
15
0.33
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
0 : 0
30.03.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сан-Паулу
2 : 0
28.11.2021
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 17 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
23.08.2021
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 0
06.12.2020
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 5 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
24.08.2020
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
0 : 0
27.11.2018
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 18 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
12.08.2018
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
1 : 0
01.10.2017
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 7 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
15.06.2017
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 29 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
06.10.2016
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 0
24.06.2016
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
3 : 0
31.10.2015
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 14 тур
Спорт Ресифи
2 : 0
19.07.2015
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
07.12.2014
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
2 : 0
07.09.2014
Спорт Ресифи
Показать все

Прогноз на матч «Спорт Ресифи» – «Сан-Паулу»

Обе команды в неплохой форме, но разница в классе и турнирных задачах заметна. «Сан-Паулу» стабильно побеждает и контролирует матчи, в то время как «Спорт» часто испытывает трудности в позиционных атаках, особенно дома. Вероятно, гости постараются забить первыми и перевести игру в контролируемое русло. Учитывая текущую форму, минимальная победа «Сан-Паулу» или успех с форой выглядит наиболее вероятным сценарием.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сан-Паулу» – коэффициент 1.80
  • Тотал голов «Сан-Паулу» больше 1.0 – коэффициент 1.65

Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А Сан-Паулу Спорт Ресифи
