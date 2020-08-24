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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Сан-Паулу
Спорт Ресифи - Сан-Паулу: обзор матча 24 августа 2020
Спорт Ресифи
24.08.2020, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Сан-Паулу
6'
Пабло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Сан-Паулу
86'
Желтая карточка
И. Винисиус
Замена
R.
️️️️
É.
85'
Замена
H.
️️️️
Я. Майдана
84'
78'
Замена
И. Гомес
️️️️
Лусиано
76'
Желтая карточка
Рейналдо
66'
Замена
Луан
️️️️
В. Буэно
Желтая карточка
Адриэлсон
64'
Замена
Бруниньо
️️️️
Маркиньос
61'
6'
ГОЛ! 0:1!
Пабло
Пас отдал
Лусиано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
19
Élton
ЦФ
2
Patric
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
37
Lucas Venuto
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
3
Че Че
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Лусиано
ЦП
92
Пабло
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
9
Hernane
ЦФ
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
17
Philip
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
7
Ronaldo
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
41
Júnior
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
3-1-5
1
Маилсон
6
Сандер
34
Адриэлсон
2
Майдана
10
Маркиньос
18
11
37
20
2
3-2-4-2
18
Винисиус
19
Коста
3
Лео
10
Алвес
6
Рейналдо
3
Че Че
15
Буэно
10
Лусиано
8
Сара
18
92
Пабло
2
Майдана
9
9
2
Майдана
10
Маркиньос
37
Бруниньо
37
Бруниньо
10
Маркиньос
19
7
7
19
15
Буэно
33
Луан
33
Луан
15
Буэно
10
Лусиано
17
Гомес
17
Гомес
10
Лусиано
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Сан-Паулу
27
Луан Полли
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
17
Philip
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
20
Juanfran
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
4
Чико
ЦП
18
Lira Nogueira Elias
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
17
Philip
ЦФ
40
Maxwell
ЦФ
Остались в запасе
41
Júnior
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
20
Лукас Перри
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
20
Juanfran
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Спорт Ресифи - Сан-Паулу
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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