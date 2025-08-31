В 22-м туре чемпионата Бразилии сойдутся два аутсайдера, находящиеся в зоне вылета. «Спорт Ресифи» принимает «Васко да Гама» в критически важной игре, где три очка могут стать переломными. Обе команды не блещут результатами, но в последнее время показывают всплески активности, что делает противостояние потенциально напряжeнным.

«Спорт Ресифи»

Команда замыкает турнирную таблицу с 10 очками после 19 матчей и пока не находит устойчивости. Последняя игра завершилась поражением от «Палмейраса» со счeтом 0:3 – это наглядно демонстрирует уязвимость команды в матчах против серьeзных соперников. Однако на фоне других неудач выделяются ничьи с «Сантосом» и «Сан-Паулу», а также победа над «Гремио» – и всe это в последних турах. «Спорт» забивает в среднем 1 гол за матч, а пропускает – около 1.4, что отражает нестабильность обороны и средней эффективности атаки. Основная надежда – Пабло, забивший 7 мячей в 23 играх, но он не справляется с ролью спасителя в одиночку.

«Васко да Гама»

Клуб занимает 17-е место с 19 очками и проиграл два из последних трeх матчей в Серии A. При этом «Васко» умеет забивать – 10 голов за 5 туров, включая разгром «Сантоса» 6:0. А вот оборона остаeтся уязвимой – 7 пропущенных мячей за тот же отрезок. Команда играет с огнeм, предпочитая атакующий стиль, в том числе и на выезде. Пабло Вехетти остаeтся ключевой фигурой – 17 голов в 33 играх, он регулярно создаeт угрозу у ворот соперника. Однако выездные матчи с середняками и аутсайдерами часто заканчиваются ничьими или минимальными поражениями.

Факты о командах

«Спорт Ресифи»

Последняя победа: 1:0 над «Гремио»

В 5 матчах – 5 забитых и 7 пропущенных мячей

Средняя результативность: 1.00 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Последний матч: поражение 0:3 от «Палмейраса»

«Васко да Гама»

В 5 турах: 10 забитых и 7 пропущенных мячей

Средняя результативность: 2.00 гола за игру

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В трeх матчах подряд команда пропускает

Проиграл «Коринтиансу» и «Жувентуде» в августе

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в статусе нестабильных, но голевых. «Спорт Ресифи» борется за очки в домашних стенах, тогда как «Васко» часто включает атакующий режим даже на выезде. При этом обе команды регулярно пропускают. Статистика говорит в пользу результативного сценария, где ни одна из сторон не сможет сохранить ворота сухими. Исход матча будет зависеть от реализации моментов – именно здесь преимущество у «Васко да Гама». Но в сложной турнирной ситуации «Спорт» способен дать бой.

