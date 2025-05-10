11 мая на Estádio Adelmar da Costa Carvalho «Спорт Ресифи» сразится с «Крузейро» в рамках 8-го тура Бразильской Серии A. Хозяева находятся в зоне вылета с 2 очками и пытаются выйти из затяжного кризиса, не побеждая на протяжении 7 матчей. «Крузейро» занимает 4-е место с 13 очками и идeт в числе лидеров чемпионата, набрав отличную форму. Несмотря на разницу в турнирном положении, игра обещает быть напряжeнной: Спорт Ресифи традиционно силeн дома, а Крузейро слабо выступает на выезде.

«Спорт Ресифи»

У «Спорта» серьeзные проблемы: команда не выигрывает уже 7 туров подряд, забила лишь 3 мяча за последние 5 матчей (в среднем 0.6 за игру) и пропустила 8 (1.6 за матч). Лидер атак Пабло (7 голов в 17 матчах) остаeтся главным козырем, но помощь партнeров минимальна. На своeм поле Спорт Ресифи выглядит увереннее, однако атакующая мощь заметно просела по сравнению с началом сезона.

«Крузейро»

«Крузейро» в отличной форме: 7 забитых голов и только 4 пропущенных за последние 5 матчей. Команда побеждает в ключевых встречах, а Габриэл Барбоза (8 голов в 16 матчах) продолжает забивать. Несмотря на мощные домашние показатели, выездная статистика вызывает опасения – команда не побеждает в 9 последних выездах в Серии A, что делает матч против «Спорта» особенно важным с турнирной точки зрения.

Факты о командах:

«Спорт Ресифи»

Не выигрывает в 6 последних матчах.

Забивает в среднем 0.6 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Крузейро»

Забивает в 5 последних матчах подряд.

Пропускает в среднем 0.8 гола за матч (последние 5 игр).

Не выигрывает в 9 последних матчах на выезде.

Личные встречи 9% (1) 36% (4) 55% (6) 3 Забитых мячей 16 0.27 В среднем за матч 1.45 2:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 8 тур Спорт Ресифи 0 : 4 Крузейро Бразилия. Серия А, 24 тур Спорт Ресифи 0 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 5 тур Крузейро 2 : 0 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 21 тур Крузейро 2 : 0 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 2 тур Спорт Ресифи 1 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 35 тур Спорт Ресифи 0 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 16 тур Крузейро 1 : 2 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 35 тур Крузейро 3 : 0 Спорт Ресифи Бразилия. Серия А, 16 тур Спорт Ресифи 0 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 25 тур Спорт Ресифи 0 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 6 тур Крузейро 2 : 0 Спорт Ресифи

Прогноз на матч «Спорт Ресифи» – «Крузейро»

Матч обещает быть вязким: хозяева сыграют осторожно, надеясь прервать неудачную серию. Крузейро постарается воспользоваться проблемами соперника, но гостевая неуверенность может сыграть роль. Исходя из текущей статистики и формы команд, вероятнее всего, гости победят с минимальным счeтом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Крузейро».

Рекомендованные ставки: