11 мая на Estádio Adelmar da Costa Carvalho «Спорт Ресифи» сразится с «Крузейро» в рамках 8-го тура Бразильской Серии A. Хозяева находятся в зоне вылета с 2 очками и пытаются выйти из затяжного кризиса, не побеждая на протяжении 7 матчей. «Крузейро» занимает 4-е место с 13 очками и идeт в числе лидеров чемпионата, набрав отличную форму. Несмотря на разницу в турнирном положении, игра обещает быть напряжeнной: Спорт Ресифи традиционно силeн дома, а Крузейро слабо выступает на выезде.
«Спорт Ресифи»
У «Спорта» серьeзные проблемы: команда не выигрывает уже 7 туров подряд, забила лишь 3 мяча за последние 5 матчей (в среднем 0.6 за игру) и пропустила 8 (1.6 за матч). Лидер атак Пабло (7 голов в 17 матчах) остаeтся главным козырем, но помощь партнeров минимальна. На своeм поле Спорт Ресифи выглядит увереннее, однако атакующая мощь заметно просела по сравнению с началом сезона.
«Крузейро»
«Крузейро» в отличной форме: 7 забитых голов и только 4 пропущенных за последние 5 матчей. Команда побеждает в ключевых встречах, а Габриэл Барбоза (8 голов в 16 матчах) продолжает забивать. Несмотря на мощные домашние показатели, выездная статистика вызывает опасения – команда не побеждает в 9 последних выездах в Серии A, что делает матч против «Спорта» особенно важным с турнирной точки зрения.
Факты о командах:
«Спорт Ресифи»
- Не выигрывает в 6 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.6 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
«Крузейро»
- Забивает в 5 последних матчах подряд.
- Пропускает в среднем 0.8 гола за матч (последние 5 игр).
- Не выигрывает в 9 последних матчах на выезде.
Прогноз на матч «Спорт Ресифи» – «Крузейро»
Матч обещает быть вязким: хозяева сыграют осторожно, надеясь прервать неудачную серию. Крузейро постарается воспользоваться проблемами соперника, но гостевая неуверенность может сыграть роль. Исходя из текущей статистики и формы команд, вероятнее всего, гости победят с минимальным счeтом.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Крузейро».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Крузейро» – коэффициент 6.10
- Победа «Крузейро» – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 1 – коэффициент 1.75