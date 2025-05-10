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Прогноз на точный счет матча «Спорт Ресифи» – «Крузейро»: Бразилия Серия A, 11 мая 2025

10 мая 2025 14:33
Спорт Ресифи - Крузейро
11 мая 2025, воскресенье 22:00 | Бразилия. Серия А, 8 тур
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6.1
Точный счёт 0:1 в пользу «Крузейро»
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11 мая на Estádio Adelmar da Costa Carvalho «Спорт Ресифи» сразится с «Крузейро» в рамках 8-го тура Бразильской Серии A. Хозяева находятся в зоне вылета с 2 очками и пытаются выйти из затяжного кризиса, не побеждая на протяжении 7 матчей. «Крузейро» занимает 4-е место с 13 очками и идeт в числе лидеров чемпионата, набрав отличную форму. Несмотря на разницу в турнирном положении, игра обещает быть напряжeнной: Спорт Ресифи традиционно силeн дома, а Крузейро слабо выступает на выезде.

«Спорт Ресифи»

У «Спорта» серьeзные проблемы: команда не выигрывает уже 7 туров подряд, забила лишь 3 мяча за последние 5 матчей (в среднем 0.6 за игру) и пропустила 8 (1.6 за матч). Лидер атак Пабло (7 голов в 17 матчах) остаeтся главным козырем, но помощь партнeров минимальна. На своeм поле Спорт Ресифи выглядит увереннее, однако атакующая мощь заметно просела по сравнению с началом сезона.

«Крузейро»

«Крузейро» в отличной форме: 7 забитых голов и только 4 пропущенных за последние 5 матчей. Команда побеждает в ключевых встречах, а Габриэл Барбоза (8 голов в 16 матчах) продолжает забивать. Несмотря на мощные домашние показатели, выездная статистика вызывает опасения – команда не побеждает в 9 последних выездах в Серии A, что делает матч против «Спорта» особенно важным с турнирной точки зрения.

Факты о командах:

«Спорт Ресифи»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.6 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Крузейро»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не выигрывает в 9 последних матчах на выезде.

Личные встречи
9% (1)
36% (4)
55% (6)
3
Забитых мячей
16
0.27
В среднем за матч
1.45
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 8 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
11.05.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 24 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
08.09.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
2 : 0
13.05.2018
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 21 тур
Крузейро
2 : 0
20.08.2017
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
22.05.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
0 : 1
17.11.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крузейро
1 : 2
24.07.2016
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
3 : 0
15.11.2015
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 16 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
03.08.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
28.09.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
2 : 0
22.05.2014
Спорт Ресифи
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Прогноз на матч «Спорт Ресифи» – «Крузейро»

Матч обещает быть вязким: хозяева сыграют осторожно, надеясь прервать неудачную серию. Крузейро постарается воспользоваться проблемами соперника, но гостевая неуверенность может сыграть роль. Исходя из текущей статистики и формы команд, вероятнее всего, гости победят с минимальным счeтом.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Крузейро».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Крузейро» – коэффициент 6.10
  • Победа «Крузейро» – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 1 – коэффициент 1.75

6.1
Точный счёт 0:1 в пользу «Крузейро»
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Крузейро Спорт Ресифи
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