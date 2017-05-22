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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Крузейро
Спорт Ресифи - Крузейро: обзор матча 22 мая 2017
Спорт Ресифи
22.05.2017, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Крузейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спорт Ресифи - Крузейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
- : -
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Брагантино
4 : 2
13.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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