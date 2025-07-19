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«Спорт Ресифи» – «Ботафого»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.90

19 июля 2025 9:47
Спорт Ресифи - Ботафого
20 июл. 2025, воскресенье 23:30 | Бразилия. Серия А, 15 тур
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1.90
Победа «Ботафого» – коэффициент 1.90
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20 июля на стадионе «Estádio Adelmar da Costa Carvalho» в Ресифи состоится матч 15-го тура Серии A Бразилии, в котором встретятся «Спорт Ресифи» и «Ботафого». Ожидается, что этот матч будет важным для обеих команд в борьбе за позиции в турнирной таблице.

«Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» в текущем сезоне сильно испытывает трудности, занимая последнее место в таблице с 3 очками после 12 туров. В последних 5 играх команда забила лишь 1 гол, что является огромной проблемой для их атакующих действий (в среднем 0.20 гола за игру). В то же время «Спорт Ресифи» пропускает 1.20 гола за игру, что также является слабым звеном.

Ситуация выглядит напряженной, и в предстоящем матче команде необходимо проявить максимальную концентрацию, чтобы хотя бы минимизировать свои ошибки в атаке и обороне. В последнем матче команда проиграла «Жувентуде» 0:2, что подтверждает текущие проблемы в атаке и обороне.

«Ботафого»

«Ботафого» подходит к этому матчу с гораздо более стабильными результатами, занимая 6-е место в турнирной таблице с 22 очками. В последних 5 играх команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за игру), и пропустила 2 гола (в среднем 0.40 за игру). Это говорит о том, что «Ботафого» продемонстрировал хорошие оборонительные действия, но имеет проблемы с результативностью в атаке.

Последняя игра «Ботафого» завершилась ничьей 0:0 с «Виторией», что подчеркивает их сложности в атаке, несмотря на стабильную защиту. Однако «Ботафого» не проигрывает в 6 последних матчах, что указывает на их хорошую форму, особенно в обороне. Команда будет фаворитом в этом матче, несмотря на свои атакующие проблемы.

Факты о командах

«Спорт Ресифи»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах
  • В последних 5 играх забил 1 гол (0.20 за игру)
  • Пропустил 6 голов в последних 5 играх (1.20 за игру)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах

«Ботафого»

  • В последних 5 играх забил 3 гола (0.60 за игру)
  • Пропустил 2 гола в последних 5 играх (0.40 за игру)
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах

Личные встречи
20% (2)
30% (3)
50% (5)
8
Забитых мячей
14
0.8
В среднем за матч
1.4
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
0 : 1
06.02.2021
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 15 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
12.10.2020
Ботафого
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
2 : 0
26.08.2018
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
24.04.2018
Ботафого
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
1 : 2
09.11.2017
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
2 : 1
18.07.2017
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 0
21.08.2016
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 2 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
23.05.2016
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Ботафого
1 : 1
20.10.2014
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 10 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
17.07.2014
Ботафого
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Прогноз на матч «Спорт Ресифи» – «Ботафого»

«Ботафого» подходит к этому матчу как фаворит, учитывая свою стабильность в защите и более высокие позиции в турнирной таблице. Несмотря на слабую атакующую форму в последних играх, команда будет стремиться взять три очка у «Спорт Ресифи», который испытывает большие трудности как в атаке, так и в обороне. Вряд ли «Спорт Ресифи» сумеет создать достаточно проблем для «Ботафого», учитывая их текущую форму и проблемы с результативностью.

Ожидается, что «Ботафого» возьмeт верх в этом матче, даже несмотря на свои атакующие проблемы, поскольку они гораздо сильнее и стабильнее как в атаке, так и в обороне. В маловероятном случае, если «Спорт Ресифи» забьeт, это вряд ли повлияет на исход игры.

Рекомендация:

  • Победа «Ботафого» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.20

1.90
Победа «Ботафого» – коэффициент 1.90
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Автор: Бестужев Павел
Бразилия. Серия А Ботафого Спорт Ресифи
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