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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Спорт Ресифи
Ботафого - Спорт Ресифи: обзор матча 06 февраля 2021
Ботафого
06.02.2021, суббота, 02:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
0 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
24'
Я. Майдана (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ботафого - Спорт Ресифи
86'
Желтая карточка
R. Prata
86'
Замена
Л. Джуба
️️️️
T. Neves
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Наварро
81'
Замена
А. Лекарос
️️️️
М. Наскименто
76'
73'
Замена
R. Prata
️️️️
Маркиньос
57'
Замена
R. Thyere
️️️️
E.
Замена
Уго
️️️️
В. Луис
55'
Замена
М. Баби
️️️️
R.
54'
53'
Желтая карточка
E.
46'
Замена
M. AraÃºjo
️️️️
B.
46'
Замена
Сандер
️️️️
J. Tavares
Желтая карточка
З. Велисон
45'
+1
32'
Желтая карточка
B.
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Майдана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Виктор Луис
ЛЗ
22
Кевин
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
8
Александре Кайо
ЦП
29
Diego Loureiro
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
34
Cesinha
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
0
Dalberto
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
2
Patric
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
Ботафого
12
Сауло
ВР
16
Уго
ЛЗ
2
Варлей
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
30
Кайке
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
77
Иван Ангуло
ЛФ
17
Матеус Баби
ЦФ
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
24
Александер Лекарос
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
46
Лучано Джуба
ЛАЗ
4
Чико
ЦП
39
Gustavo
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
3-1-1-5
12
Луис
4
Кану
22
Кевин
28
Велисон
8
Кайо
30
Наскименто
43
23
34
9
Наварро
2-2-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
12
10
10
Маркиньос
0
77
2
18
2
12
Луис
16
Уго
16
Уго
12
Луис
23
17
Баби
17
Баби
23
30
Наскименто
24
Лекарос
24
Лекарос
30
Наскименто
9
Наварро
8
Калу
8
Калу
9
Наварро
18
8
8
18
10
Маркиньос
23
23
10
Маркиньос
2
15
15
2
12
6
Сандер
6
Сандер
12
10
46
Джуба
46
Джуба
10
Остались в запасе
Ботафого
Спорт Ресифи
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЛФ
30
Кайке
ЦП
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
39
Gustavo
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦП
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
18
Davi Machado dos Santos Araujo
ЦФ
77
Иван Ангуло
ЛФ
30
Кайке
ЦП
2
Варлей
ЦЗ
5
Луис Отавио
ЦП
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
12
Сауло
ВР
Остались в запасе
39
Gustavo
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
4
Чико
ЦП
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Ботафого - Спорт Ресифи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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