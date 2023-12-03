39-летний Вагнер остался без клуба и ждет предложения от ЦСКА

Надо было год назад возвращаться, а теперь - либо забыть, либо имя сменить ! ))) Ну или хотя бы для начала волосы что-ли отрастил бы. )))
Нападающий Вагнер Лав покинул «Спорт Ресифи». Соответствующий пост 39-летний игрок опубликовал в соцсети.
Вагнер ждет предложения от ЦСКА.
- В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 33 матча за «Спорт Ресифи», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
- «Ресифи» не смог по итогам сезона подняться в бразильскую Серию А.
- В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 встречах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.
Фото: соцсети Вагнера