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    • 39-летний Вагнер остался без клуба и ждет предложения от ЦСКА

    39-летний Вагнер остался без клуба и ждет предложения от ЦСКА

    Нападающий Вагнер Лав покинул «Спорт Ресифи». Соответствующий пост 39-летний игрок опубликовал в соцсети.

    Вагнер ждет предложения от ЦСКА.

    • В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 33 матча за «Спорт Ресифи», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
    • «Ресифи» не смог по итогам сезона подняться в бразильскую Серию А.
    • В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 встречах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.

    Фото: соцсети Вагнера

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36888

      VVM1964 2 часа назад

      Надо было год назад возвращаться, а теперь - либо забыть, либо имя сменить ! ))) Ну или хотя бы для начала волосы что-ли отрастил бы. )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5649

      Ziklop 2 часа назад

      Ваня уже старенький, не дождётся!

      0
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      Рейтинг: +365

      ЗаЖиМ 2 часа назад

      Абелардо!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20832

      ilichkadr 2 часа назад

      В 39 лет ждать предложения от ЦСКА?
      Не нужен Лав коням. Пенсию ещё не заработал, всего 9 лет выступлений за армейцев. Соответственно зарплату запросит не хилую.

      2
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      Рейтинг: +1177

      The only one > ilichkadr 2 часа назад

      Нравится у армейцев? Это хорошо. Есть такие армейские клубы, как СКА Хабаровск, Ростов-на-Дону. Пусть там кости за копейки разомнёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20832

      ilichkadr > The only one 1 час назад

      В Хабаровск и Ростов-на-Дону не возьмут однозначно, а вот в СКА (Санкт-Петербург) надо посмотреть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1177

      The only one > ilichkadr 1 час назад

      тоже неплохо

      0
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      Рейтинг: +1177

      The only one 3 часа назад

      жди, только очень жди...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25412

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      ...А Низамутдинов ждёт предложения от Спартака. )

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