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  • В «Спорт Ресифи» впечатлены физической формой 38-летнего Вагнера Лава

В «Спорт Ресифи» впечатлены физической формой 38-летнего Вагнера Лава

29 июля 2022, 09:48

физиолог «Спорт Ресифи» Инальду Фрейре высказался о физической форме новичка Вагнера Лава.

«Он очень хорошо подходит нашему клубу по антропометрическому профилю.

Что это? Хороший вес, свидетельствующий о том, что он спортсмен, который заботится о себе, и процент жира в пределах среднего, свидетельствует о том, что он является спортсменом высокого уровня как внутри, так и вне поля.

Его показатели силы, как в изокинетике, так и в прыжке с платформы, были выше среднего. Он спортсмен без мышечного дисбаланса», – сообщил Фрейре пресс-службе клуба.

  • Бразильцу 38 лет.
  • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
  • Последним клубом бразильца был датский «Мидтьюлланд».

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Источник: Sport24
Бразилия. Серия А Спорт Ресифи Вагнер Лав
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