Газзаев отреагировал на хет-трик 38-летнего Вагнера Лава

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результативность форварда «Спорт Ресифи» Вагнера Лава.
38-летний футболист оформил хет-трик в матче бразильской Серии B против «Операрио» (5:1).
«Вагнер Лав – прирождeнный бомбардир. Он везде подтверждает своe высокое мастерство бомбардирских качеств: и на уровне сборных, и в национальных первенствах.
Я рад, что Вагнер – долгожитель в футболе. Пользуюсь случаем, передайте ему от меня ему привет», – сказал Газзаев.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: «Чемпионат»