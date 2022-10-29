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    Газзаев отреагировал на хет-трик 38-летнего Вагнера Лава

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результативность форварда «Спорт Ресифи» Вагнера Лава.

    38-летний футболист оформил хет-трик в матче бразильской Серии B против «Операрио» (5:1).

    «Вагнер Лав – прирождeнный бомбардир. Он везде подтверждает своe высокое мастерство бомбардирских качеств: и на уровне сборных, и в национальных первенствах.

    Я рад, что Вагнер – долгожитель в футболе. Пользуюсь случаем, передайте ему от меня ему привет», – сказал Газзаев.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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