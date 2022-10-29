Газзаев отреагировал на хет-трик 38-летнего Вагнера Лава

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результативность форварда «Спорт Ресифи» Вагнера Лава.

38-летний футболист оформил хет-трик в матче бразильской Серии B против «Операрио» (5:1).

«Вагнер Лав – прирождeнный бомбардир. Он везде подтверждает своe высокое мастерство бомбардирских качеств: и на уровне сборных, и в национальных первенствах.

Я рад, что Вагнер – долгожитель в футболе. Пользуюсь случаем, передайте ему от меня ему привет», – сказал Газзаев.