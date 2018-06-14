- 14 июня 2018
- 18:15 Видео Газинский – автор первого гола на ЧМ-2018 7
- 28 января 2017
- 21:48 На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей 2
- 7 сентября 2015
- 13:04 Анене: «Долго не думал над предложением «Амкара» 1
- 12:44 Карадениз стал автором самого красивого гола «Рубина» 2
- 31 августа 2015
- 19:39 «Амкар» пополнился нападающим из Норвегии 1
- 27 августа 2015
- 23:14 Лига Европы. «Рубин» - «Работнички». Гол Эдуардо
- 20:53 Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички» 7
- 18:56 Лига Европы. «Рубин» – «Работнички»: стартовые составы 1
- 17:50 У «Работничков» есть свой Халк 1
- 10:50 Текстовая трансляция матча «Рубин» - «Работнички» - на «Бомбардире»
- 07:15 Рейнгольд: «Рубин» пройдет эту деревню» 1
- 25 августа 2015
- 12:11 Котуньо: «Нас ждет серьезная игра с «Работничками» 1
- 21 августа 2015
- 01:37 У Карадениза подозревают сотрясение мозга 3
- 01:13 Ринат Билялетдинов: «Сыграли вничью, о которой не хочется много говорить» 1
- 00:27 Ангеловски: «Ничья с «Рубином» для нас сродни победе»
- 20 августа 2015
- 22:54 Лига Европы. «Рубин» сыграл с «Работничками» вничью 16
- 20:40 Текстовая трансляция матча «Работнички» - «Рубин» – на «Бомбардире» 2
- 11:45 Главный тренер «Работничек»: «Будем биться за честь страны» 1
- 10:56 Андреев: «На «Рубин» придет 2-2,5 тысячи зрителей» 1
- 10:12 Андреев: «Если «Рубин» сыграет как с «Ростовом», то получит в Лиге Европы шесть мячей» 2
- 01:47 Ринат Билялетдинов: «Помню «Работничков» по работе в «Локомотиве»
- 19 августа 2015
- 14:45 Благо: «Надеюсь, уже в первой игре решим исход противостояния»