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Работнички
Новости
€ 500 тыс
Работнички - новости команды
Скопье
Сайт:
http://www.fcrabotnicki.com.mk/
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Прогноз на точный счeт матча «Работнички» – «Торпедо-БелАЗ»: Лига Конференций, 17 июля 2025 года
2025.07.16 09:16
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
2025.07.10 19:50
«Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: прогноз на матч 10 июля с 70% вероятностью захода ставки
2025.07.09 11:28
Прогноз на точный счeт матча «Торпедо-БелАЗ» – «Работнички»: Лига Конференций, 10 июля 2025
2025.07.09 09:42
Видео
Газинский – автор первого гола на ЧМ-2018
2018.06.14 18:15
7
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
2017.01.28 21:48
2
Анене: «Долго не думал над предложением «Амкара»
2015.09.07 13:04
1
Карадениз стал автором самого красивого гола «Рубина»
2015.09.07 12:44
2
«Амкар» пополнился нападающим из Норвегии
2015.08.31 19:39
1
Лига Европы. «Рубин» – «Работнички». Гол Эдуардо
2015.08.27 23:14
Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички»
2015.08.27 20:53
7
Лига Европы. «Рубин» – «Работнички»: стартовые составы
2015.08.27 18:56
1
У «Работничков» есть свой Халк
2015.08.27 17:50
1
Текстовая трансляция матча «Рубин» – «Работнички» – на «Бомбардире»
2015.08.27 10:50
Рейнгольд: «Рубин» пройдет эту деревню»
2015.08.27 07:15
1
Котуньо: «Нас ждет серьезная игра с «Работничками»
2015.08.25 12:11
1
У Карадениза подозревают сотрясение мозга
2015.08.21 01:37
3
Ринат Билялетдинов: «Сыграли вничью, о которой не хочется много говорить»
2015.08.21 01:13
1
Ангеловски: «Ничья с «Рубином» для нас сродни победе»
2015.08.21 00:27
Лига Европы. «Рубин» сыграл с «Работничками» вничью
2015.08.20 22:54
16
Текстовая трансляция матча «Работнички» – «Рубин» – на «Бомбардире»
2015.08.20 20:40
2
Главный тренер «Работничек»: «Будем биться за честь страны»
2015.08.20 11:45
1
Андреев: «На «Рубин» придет 2-2,5 тысячи зрителей»
2015.08.20 10:56
1
Андреев: «Если «Рубин» сыграет как с «Ростовом», то получит в Лиге Европы шесть мячей»
2015.08.20 10:12
2
Ринат Билялетдинов: «Помню «Работничков» по работе в «Локомотиве»
2015.08.20 01:47
Благо: «Надеюсь, уже в первой игре решим исход противостояния»
2015.08.19 14:45
Динияр Билялетдинов:«Ни о какой недооценки «Работничек» речи не идет»
2015.08.18 10:43
2
Ринат Билялетдинов: «Работнички» – опытный турнирный боец, нас ждет тяжелое испытание»
2015.08.07 17:34
4
«Рубин» сойдется с «Работничками» в квалификационном раунде плей-офф ЛЕ
2015.08.07 14:15
25
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