«Рубин» сойдется с «Работничками» в квалификационном раунде плей-офф ЛЕ

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка, в результате которой определяются соперники «Рубина» и «Краснодара» в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.





Казанцы были в числе «сеяных» в своей «шестерке» и могли встретиться с «Хайдуком», «Атромитосом», «Динамо» (Минск), «Видеотоном», «Работнички» или «Кайратом». В итоге волею жребия «Рубину» попались «Работнички».



Первый матч плей-офф пройдет 20 августа в Скопье, ответный – через неделю в Казани.