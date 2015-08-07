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    • «Рубин» сойдется с «Работничками» в квалификационном раунде плей-офф ЛЕ

    «Рубин» сойдется с «Работничками» в квалификационном раунде плей-офф ЛЕ

    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка, в результате которой определяются соперники «Рубина» и «Краснодара» в квалификационном раунде плей-офф Лиги Европы.

    Казанцы были в числе «сеяных» в своей «шестерке» и могли встретиться с «Хайдуком», «Атромитосом», «Динамо» (Минск), «Видеотоном», «Работнички» или «Кайратом». В итоге волею жребия «Рубину» попались «Работнички».

    Первый матч плей-офф пройдет 20 августа в Скопье, ответный – через неделю в Казани.


    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 14:15
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    Комментарии (26)
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    Алёша Мясной
    1438955409
    Жалко работничков, крутое название хотел их видеть в группе
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    ФК Зенит всея Руси
    1438955799
    Удачи.
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    paparazzi-kazan
    1438959711
    С физруком у руля , делать нечего.
    Ответить
    диманский
    1438961071
    Ребят рубину не так просто будет их пройти. Довольно не приятная и цепкая команда а рубин щас не в лучшей форме. Так что не будьте так уверены. Но будем надеяться рубин пройдет
    Ответить
    Кукуха
    1438961797
    Повезло Рубину, но не стоит недооценивать, они могут и характер проявить.
    Ответить
    bzfar
    1438963894
    Хороший жребий! Надо брать свое :-)
    Ответить
    monser08
    1438965185
    Не знаю отчего вы радуетесь, не самый слабый соперник , удачи Рубину.
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    Витус Беринг
    1438966947
    Весна покажет кто ,где ...
    Ответить
    Каратель
    1438967328
    помнится как то работнички уработали кого то из российских команд
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    ologreds
    1694997456
    numo438120
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