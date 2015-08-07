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    • Ринат Билялетдинов: «Работнички» – опытный турнирный боец, нас ждет тяжелое испытание»

    Ринат Билялетдинов: «Работнички» – опытный турнирный боец, нас ждет тяжелое испытание»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой казанцы сыграют с «Работничками» из Македонии.

    «Если кто-то считает, что нам достался легкий соперник, он сильно заблуждается. «Работнички» – опытный турнирный боец с сыгранным и боеспособным составом, злая, неуступчивая команда. Имея на игрока меньше, они в дополнительное время сумели забить в Турции «Трабзонспору». Это дорогого стоит. Нас ждет очень тяжелое испытание, и пройти македонскую команду нам будет достаточно сложно», – заявил Билялетдинов

    Первый матч плей-офф пройдет в Скопье 20 августа, ответный – 27 августа в Казани.

    Источник: ФК «Рубин»

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    07.08.2015 17:34
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    Комментарии (5)
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    dauren amirkhanov
    1438959137
    РАБОТНИЧКИ?? походу там одни бабы играют))))))
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    Витус Беринг
    1438969746
    Вот именно. Могут нагадить запросто.
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    alex-kursk
    1438973621
    Да....Саярыч, видимо помнит как Локомотив вылетел от этих самых РАБОТНИЧКОВ... ОБИДНО ТОГДА БЫЛО ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ! Руюину нельзя так ошибаться, пусть учатся на чужих ошибках!!!
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    rubinovyi2
    1439047800
    Что же дальше-то делать,если Работнички очень тяжелое испытание.
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    ologreds
    1694997454
    numo438149
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