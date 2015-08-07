Ринат Билялетдинов: «Работнички» – опытный турнирный боец, нас ждет тяжелое испытание»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой казанцы сыграют с «Работничками» из Македонии.

«Если кто-то считает, что нам достался легкий соперник, он сильно заблуждается. «Работнички» – опытный турнирный боец с сыгранным и боеспособным составом, злая, неуступчивая команда. Имея на игрока меньше, они в дополнительное время сумели забить в Турции «Трабзонспору». Это дорогого стоит. Нас ждет очень тяжелое испытание, и пройти македонскую команду нам будет достаточно сложно», – заявил Билялетдинов



Первый матч плей-офф пройдет в Скопье 20 августа, ответный – 27 августа в Казани.