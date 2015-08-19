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    • Благо: «Надеюсь, уже в первой игре решим исход противостояния»

    Благо: «Надеюсь, уже в первой игре решим исход противостояния»

    Полузащитник казанского «Рубина» Благо Георгиев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с «Работничками» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы.

    «Хорошо, что одержали важную победу над «Кубанью». После четырех поражений в чемпионате она придала уверенности перед матчем с «Работничками». Мы почувствовали ту игру, которую показывали в прошлом сезоне. Надеюсь, мы добьемся в Македонии нужного результата и уже в первой игре решим исход противостояния, выйдем в групповой этап Лиги Европы, чего мы очень хотим», – сказал полузащитник.

    Источник: ФК «Рубин»

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    19.08.2015 14:45
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