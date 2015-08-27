Лига Европы. «Рубин» обыграл «Работнички»

Завершился матч в Казани, где «Рубин» принимал «Работнички» в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Хозяева одержали минимальную победу и вышли в групповой этап турнира. Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья 1:1.

Единственный мяч в ответной игре забил на 34-ой минуте Эдуардо.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи

Рубин (Россия) – Работнички (Македония) 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Эдуардо, 34.

Рубин: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Билялетдинов, Благо, Оздоев, Эдуардо (Портнягин, 78), Канунников, Дядюн (Батов, 90+2).

Работнички: Божиновски, Ристевкси, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Трайчевски (Йовановски, 86), Вуйчич, Илийоски, Сахити (Маркоски, 46), Чума.

Предупреждения: Ристевски, 24; Канунников, 51; Трайчевски, 59; Кузьмин, 84; Благо, 90; Илийоски, 90+1.