Ринат Билялетдинов: «Сыграли вничью, о которой не хочется много говорить»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов побеседовал с журналистами после матча с «Работничками», который завершился вничью (1:1). Наставник казанцев был немногословен.

«Сегодня мы сыграли вничью, о которой не хочется много говорить. Многие преувеличивают, что фаворитом противостояния является «Рубин». Я не буду много говорить, потому что есть еще ответный матч и пока в нашей паре ничего не ясно».

Однако свое мнение о сопернике Билялетдинов все же высказал.

«Работнички» – это действительно мощная команда, пусть о них и мало кто слышал в Европе. Когда с ними сталкиваешься и видишь, как они играют, то понимаешь, что они могут доставить неприятностей».