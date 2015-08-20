Главный тренер «Работничек»: «Будем биться за честь страны»

Главный тренер македонских «Работничков» Игор Ангеловски в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Рубином» отметил, что после вылета македонских команд из еврокубков его команда будет бороться не только за себя, но и за страну.

«Мы чувствуем, что вся страна поддерживает нас в стремлении достичь невиданного для македонских клубов успеха на европейской арене. «Вардар», «Шкендия» и «Ренова» уже вылетели из еврокубков, так что мы боремся не только за себя, но и за весь македонский футбол. Показывать себя в хорошем свете – наш долг», – сказал Ангеловски.