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    Лига Европы. «Рубин» сыграл с «Работничками» вничью

    В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы казанский «Рубин» сыграл вничью с македонскими «Работничками». Единственный гол казанцев в этой бедной на опасные моменты встрече забил на 67-ой минуте Гекдениз Карадениз. Избежать поражения хозяевам удалось благодаря голу Ристевски на 84-ой минуте.

    Лига Европы. Раунд плей-офф. Первый матч.

    «Работнички» (Македония) – «Рубин» (Россия) 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    «Работнички»: Божиновски (Шишковски, 90+4), Ристевски, Илиевски, Чикарски, Силяновски, Маркоски, Петрович, Йовановски (Ристовски, 69), Вуйчич, Алтипармаковски, Чума (Найдовски, 85).

    «Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверквелия, Кузьмин, Камболов, Карадениз (Батов, 71), Благо, Оздоев, Эдуардо (Кисляк, 81), Билялетдинов (Портнягин, 58), Канунников.

    Голы: 0:1 – Карадениз, 67; 1:1 – Ристевски, 84.

    Предупреждения: Петрович, 21; Камболов, 29; Чума, 37; Кузьмин, 48; Петрович, 53; Батов, 76.

    Удаления: Петрович, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 22:54
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    Комментарии (17)
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    Димон Алма-Ата
    1440123524
    Рубину очень повезло со жребием, а толку? В былые годы этих Работничков не глядя прошли бы, а сейчас реально переживать надо пройдут или нет. Помнится вдесятером Атлетико в Мадриде 0:2 обыгрывали, а сейчас Работничков не в силах пройти, что сделали с любимой командой?
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    ФК Зенит всея Руси
    1440126072
    Ничего, Рубин ещё может собраться. Сезон длинный, наберут физику, сыграются. Удачи в ответке!
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    badryashev
    1440127591
    До слез обидно за такую игру Рубина.
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    301ый спартанец
    1440129016
    Грибы
    Ответить
    рже
    1440134580
    heсапано
    Ответить
    zullluz
    1440141282
    Беляш не работает. Грустно.
    Ответить
    dudarik
    1440142415
    Рубин вообще никакой....
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    Зенит 2015
    1440145247
    Краснодар обрадовал, а Казань расстроила. и куда делся Рубин, который Барселону обыгрывал и дважды честно, в отличии от ЦСКА, чемпионом страны был.
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    stud123
    1440696662
    Это ваще не комманда!!!!!Это стадо какоето((((
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    ologreds
    1694997352
    numo439685
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