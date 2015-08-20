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    • Текстовая трансляция матча «Работнички» – «Рубин» – на «Бомбардире»

    Текстовая трансляция матча «Работнички» – «Рубин» – на «Бомбардире»

    «Рубин» забил первый гол в чемпионате и одержал первую победу, что должно помочь команде раскрепоститься перед матчем в Македонии. Главный тренер казанцев Ринат Билялетдинов исключил факт недооценки македонской команды, ведь пройти «Трабзонспор» далеко не всем под силу. По классу «Рубин» превосходит своего соперника, однако, чтобы пройти «Работнички» казанцам надо сыграть предельно собрано. Подтвердил силу македонцев и тренер «Вардара» ( главного соперника «Работничек» по чемпионату Македонии) Сергей Андреев, выделивший атакующую мощь команды из Скопье.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Работнички» – «Рубин». Комментатор встречи – Ковалев Андрей, начало матча в 21:00 по мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2015 20:40
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    Комментарии (3)
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    15112007
    1440092836
    Видео трансляция хоть где-то будет?
    Ответить
    Трувор
    1440098753
    Гёёгдениииз Карааадееениииииииз!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997356
    numo439625
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