Динияр Билялетдинов:«Ни о какой недооценки «Работничек» речи не идет»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов рассказал, что уже встречался с будущим соперником казанцев в Лиге Европы «Работничками» в бытность игроком «Локомотива». Футболист отметил, что о недооценке соперника со стороны казанцев не может быть речи.

«Мне доводилось встречаться с этой командой еще в бытность игроком «Локомотива».Это команда отличается повышенной эмоциональностью, футболисты не боятся обострять ситуацию и идти в обыгрыш. С другой стороны, можно воспользоваться их проблемами в обороне, однако играть надо предельно внимательно. О недооценке соперника не может быть и речи – на кону путевка в групповой этап Лиги Европы. Первый матч мы проводим на выезде, что в двухраундовом противостоянии всегда накладывает определенный отпечаток. Например, после гостевой победы над «Штурмом» в ответной встрече мы могли действовать с определенным запасом прочности. Надеюсь, так же получится и в этот раз», – сказал Билялетдинов.