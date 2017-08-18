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12.02.2017 01:49«Халл» в гостевом матче проиграл «Арсеналу», но достойно завершил серию игр с топ-командами, добыв ничью на «Олд Траффорд» и обыграв «Ливерпуль». Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о человеке, который сделал «Халл» по-настоящему интересным.
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07.02.2017 11:36
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11.12.2016 14:29В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?4
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29.11.2016 19:00«Ювентус» уступил в Генуе, а ближайшие преследователи туринцев свои матчи выиграли. Сейчас в Италии как никогда много ярких, дерзких и молодых команд. Блог Vanity Fair объясняет, почему с гегемонией «Старой синьоры» в Серии А пора кончать.4
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