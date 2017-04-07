Как Дрис Мертенс стал игроком которого захотел купить «Манчестер Юнайтед».

В прессе ходят слухи Дрис Мертенс перейдет в стан красных дьяволов в это летнее трансферное окно! «Веселый Снейдер» рассуждает на эту тему.

Кто такой Дрис Мертенс?

Бельгийский футболист фламандского происхождения, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и сборной Бельгии. Лучший футболист Бельгии 2016 года. В 2016 году ушел из команды только что присвоивший себе рекорд по числу забитых голов в чемпионате Италии Гонсало Игуаин. «Наполи» судорожно искал замену это были Милик и Габьядини, первый получил травму еще в октябре, а второй не смог справится с давлением на него ведь он был лидером атаки. Когда главный тренер «Наполи» все таки решился поставить Мертенса на острие атаки он заставлял его отрабатывать его в защите – в этот период бельгиец почти не забивал и старательно выполнял функции «ложной девятки», чередуя хорошие матчи с посредственными, подпортив личную статистику. Но все изменилось буквально за несколько дней. То, что произошло, перевернуло представление об этой роли.

Проведя на поле 165 минут в матчах против «Сассуоло» и «Кальяри», Дрис Мертенс нанес 16 ударов по воротам соперников и в среднем забивал каждые 23 минуты.

Он стал первым с 2014 года футболистом серии А, которому удалось сделать покер. Первым с 1995 года, кто сделал хет-трик в двух матчах подряд. И первым с 1955 года, кто забил 7 голов за два матча (предыдущим форвардом был Гуннар Нордаль). Вдобавок его хет-трик занял пятое место по скорости в истории чемпионата Италии.

Случайность? Нет. На итальянском телевидении детально проанализировали голы Мертенса и пришли к выводу, что почти все они – результат тщательно спланированных комбинаций. Например, один из голов в ворота «Кальяри» стал возможен после того, как позицию центрфорварда временно занял Лоренцо Инсинье, а освободившийся от внимания защитников Мертенс получил мяч в лево-центральной зоне штрафной площади.

Сейчас он уже наколотил в чемпионате Италии 20 голов в 26 матчах!

Сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем восхищаются. Все это в полной мере относится к произошедшему с Дрисом Мертенсом в этом сезоне. Ведь после хвалебных статей в Corriere dello Sport и комплиментов от Марио Скончерти многие подумали, что Маурицио Сарри скоро свернет эксперимент. Главное – вовремя остановиться. К тому же комбинации, в результате которых полузащитники навешивали мяч на миниатюрного футболиста, иногда действительно смотрелись комично. Да и в зимнее трансферное окно «Наполи» приобрел настоящую девятку – Леонардо Паволетти.

Поэтому все чаще на Sky стали звучать фразы: «Маурицио, заканчивай. Пошутили и хватит. Ты же не серьезно?» Однако после дубля бельгийца на «Олимпико» и заслуженного сравнения с Эдинсоном Кавани скептикам осталось только разводить руками. В том матче Дрис Мертенс повторил празднование Джорджа Финиди после гола в ворота сборной Греции на ЧМ-94 – рванул к угловому флажку и изобразил собаку, которая поднимает ногу.

Может быть, этот жест был обращен к тем, кто не верил, что невысокий футболист способен встать в один ряд с великими центфорвардами прошлого?

Перейдет ли Дрис Мертенс в «Манчестер Юнайтед»?

В СМИ в последние дни очень часто проскакивают новости о том что Дрис мертенс покинет команды по окончании нынешнего сезона и претендентом на него является «Манчестер Юнайтед». По информации издания La Repubblica, манкунианцы готовы платить футболисту зарплату в размере 4,7 миллионов евро в год. Сам игрок хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии и готов покинуть «Наполи». Контракт игрока сборной Бельгии истекает по окончании сезона. Ожидается, что английский клуб сделает предложение неаполитанцам в период летнего окна переходов. Окончательно еще не ясно перейдет ли Мертенс в манкунианский клуб. Остается только ждать и следить за ситуцие которая происходит вокруг Дриса.