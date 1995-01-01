Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
|29 тур
|26 мая, четверг
|17:00
|Карелия
|1:3
|Псков-747
|28 тур
|20 мая, пятница
|17:00
|Строгино
|3:2
|Карелия
|27 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Карелия
|0:0
|ЦРФСО
|26 тур
|11 мая, среда
|18:00
|Коломна
|1:2
|Карелия
|25 тур
|5 мая, четверг
|17:00
|Карелия
|1:3
|Спартак К
|24 тур
|30 апреля, суббота
|16:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Карелия
|23 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:00
|Карелия
|0:2
|Сочи
|22 тур
|20 апреля, среда
|16:30
|Химки
|3:2
|Карелия
|21 тур
|16 апреля, суббота
|14:00
|Карелия
|0:3
|Текстильщик
|20 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|Домодедово
|2:2
|Карелия
|19 тур
|8 ноября, воскресенье
|14:00
|Карелия
|3:1
|Волга
|18 тур
|1 ноября, воскресенье
|14:00
|Знамя Труда
|4:0
|Карелия
|17 тур
|26 октября, понедельник
|14:00
|Карелия
|1:2
|Олимп-Долгопрудный
|16 тур
|21 октября, среда
|14:00
|Карелия
|0:2
|Москва
|15 тур
|16 октября, пятница
|16:00
|Псков-747
|0:1
|Карелия
|14 тур
|11 октября, воскресенье
|14:00
|Карелия
|0:3
|Строгино
|13 тур
|5 октября, понедельник
|19:00
|ЦРФСО
|2:0
|Карелия
|12 тур
|1 октября, четверг
|16:00
|Карелия
|2:0
|Коломна
|11 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Спартак К
|3:0
|Карелия
|10 тур
|21 сентября, понедельник
|16:00
|Карелия
|3:0
|Торпедо Вл
|9 тур
|15 сентября, вторник
|19:00
|Сочи
|2:0
|Карелия
|8 тур
|8 сентября, вторник
|16:00
|Карелия
|0:2
|Химки
|7 тур
|1 сентября, вторник
|18:30
|Текстильщик
|6:0
|Карелия
|6 тур
|25 августа, вторник
|18:00
|Карелия
|0:2
|Домодедово
|5 тур
|18 августа, вторник
|17:30
|Волга
|1:1
|Карелия
|4 тур
|12 августа, среда
|17:00
|Карелия
|1:1
|Знамя Труда
|3 тур
|4 августа, вторник
|18:30
|Олимп-Долгопрудный
|3:2
|Карелия
|2 тур
|28 июля, вторник
|18:00
|Москва
|4:2
|Карелия