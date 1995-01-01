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    Карелия - результаты

    Город Петрозаводск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fckarelia.ru/
    Стадион Спартак
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
    29 тур
    		26 мая, четверг 17:00 Карелия 1:3 Псков-747
    28 тур
    		20 мая, пятница 17:00 Строгино 3:2 Карелия
    27 тур
    		16 мая, понедельник 17:00 Карелия 0:0 ЦРФСО
    26 тур
    		11 мая, среда 18:00 Коломна 1:2 Карелия
    25 тур
    		5 мая, четверг 17:00 Карелия 1:3 Спартак К
    24 тур
    		30 апреля, суббота 16:00 Торпедо Вл 0:0 Карелия
    23 тур
    		24 апреля, воскресенье 14:00 Карелия 0:2 Сочи
    22 тур
    		20 апреля, среда 16:30 Химки 3:2 Карелия
    21 тур
    		16 апреля, суббота 14:00 Карелия 0:3 Текстильщик
    20 тур
    		10 апреля, воскресенье 16:00 Домодедово 2:2 Карелия
    19 тур
    		8 ноября, воскресенье 14:00 Карелия 3:1 Волга
    18 тур
    		1 ноября, воскресенье 14:00 Знамя Труда 4:0 Карелия
    17 тур
    		26 октября, понедельник 14:00 Карелия 1:2 Олимп-Долгопрудный
    16 тур
    		21 октября, среда 14:00 Карелия 0:2 Москва
    15 тур
    		16 октября, пятница 16:00 Псков-747 0:1 Карелия
    14 тур
    		11 октября, воскресенье 14:00 Карелия 0:3 Строгино
    13 тур
    		5 октября, понедельник 19:00 ЦРФСО 2:0 Карелия
    12 тур
    		1 октября, четверг 16:00 Карелия 2:0 Коломна
    11 тур
    		27 сентября, воскресенье 17:00 Спартак К 3:0 Карелия
    10 тур
    		21 сентября, понедельник 16:00 Карелия 3:0 Торпедо Вл
    9 тур
    		15 сентября, вторник 19:00 Сочи 2:0 Карелия
    8 тур
    		8 сентября, вторник 16:00 Карелия 0:2 Химки
    7 тур
    		1 сентября, вторник 18:30 Текстильщик 6:0 Карелия
    6 тур
    		25 августа, вторник 18:00 Карелия 0:2 Домодедово
    5 тур
    		18 августа, вторник 17:30 Волга 1:1 Карелия
    4 тур
    		12 августа, среда 17:00 Карелия 1:1 Знамя Труда
    3 тур
    		4 августа, вторник 18:30 Олимп-Долгопрудный 3:2 Карелия
    2 тур
    		28 июля, вторник 18:00 Москва 4:2 Карелия
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