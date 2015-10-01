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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Коломна
Карелия - Коломна: обзор матча 01 октября 2015
Карелия
01.10.2015, четверг, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
2 : 0
Завершен
Коломна
18'
К. Кадеев
49'
А. Апатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карелия - Коломна
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Протасов
90'
Желтая карточка
С. Киселев
88'
Замена
Е. Ховченин
️️️️
Т. Корнышев
78'
Замена
А. Полунин
️️️️
Е. Кострюхин
65'
61'
Замена
С. Турченков
️️️️
С. Пчёлкин
Желтая карточка
Р. Протасов
58'
56'
Желтая карточка
И. Шамарин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Апатин
49'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
И. Гаврилин
46'
Желтая карточка
В. Решетнев
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Кадеев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
18
Егор Кострюхин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Коломна
23
Александр Корольков
ВР
2
Алексей Савельев
ЦЗ
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
4
Арсений Ерастов
ЦЗ
15
Роман Джигкаев
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
10
Дмитрий Лушников
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
8
Никита Смирнов
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
17
Андрей Полунин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
30
Максим Таленко
ЦФ
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
5
Сергей Тарасов
ЦЗ
17
Алексей Воронков
ЦП
12
Сергей Турченков
ЦФ
9
Артем Викулов
ЦФ
4-5-1
28
Федоров
3
Кадеев
9
Киселев
2
Решетнев
14
Несмачных
27
Апатин
18
Кострюхин
87
Протасов
27
Корнышев
11
Гаврилин
12
Кириллов
3-5-2
23
Корольков
2
Савельев
80
Якушев
4
Ерастов
15
Джигкаев
25
Шамарин
10
Лушников
35
Гадзаов
18
Новичков
11
Садиков
8
Пчёлкин
27
Корнышев
10
Ховченин
10
Ховченин
27
Корнышев
11
Гаврилин
8
Смирнов
8
Смирнов
11
Гаврилин
18
Кострюхин
17
Полунин
17
Полунин
18
Кострюхин
87
Протасов
5
Гладышев
5
Гладышев
87
Протасов
8
Пчёлкин
12
Турченков
12
Турченков
8
Пчёлкин
Остались в запасе
Карелия
Коломна
79
Егор Павлов
ВР
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
30
Максим Таленко
ЦФ
5
Сергей Тарасов
ЦЗ
17
Алексей Воронков
ЦП
9
Артем Викулов
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
30
Максим Таленко
ЦФ
Остались в запасе
5
Сергей Тарасов
ЦЗ
17
Алексей Воронков
ЦП
9
Артем Викулов
ЦФ
16
Арсен Гусейнов
ВР
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Карелия - Коломна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Главный судья:
Илья Парфентьев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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