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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химки - Карелия
Химки - Карелия: обзор матча 20 апреля 2016
Химки
20.04.2016, среда, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 22 тур
3 : 2
Завершен
Карелия
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Статистика матча Химки - Карелия
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0
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Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
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3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
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1 : 1
04.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
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