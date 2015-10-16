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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Карелия
Псков - Карелия: обзор матча 16 октября 2015
Псков
16.10.2015, пятница, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
0 : 1
Завершен
Карелия
13'
А. Апатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Псков - Карелия
88'
Замена
Е. Ховченин
️️️️
И. Кириллов
Замена
А. Ременчик
️️️️
Д. Поляков
85'
65'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
И. Гаврилин
64'
Желтая карточка
И. Кириллов
Желтая карточка
Д. Поляков
63'
58'
Желтая карточка
И. Гаврилин
51'
Желтая карточка
Т. Корнышев
46'
Замена
Е. Кострюхин
️️️️
В. Петрушин
Замена
В. Сакадеев
️️️️
В. Алейников
46'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Апатин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Псков
21
Денис Трункин
ВР
14
Игорь Сурин
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
35
Денис Поляков
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
17
Антон Шишаев
ЦФ
9
Александр Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
7
Виталий Петрушин
ЦП
11
Игорь Гаврилин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
5
Антон Ременчик
ЦЗ
2
Артем Васильев
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
19
Максим Бобылев
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
Карелия
1
Михаил Андрианов
ВР
8
Никита Смирнов
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
18
Егор Кострюхин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
4-1-3-2
21
Трункин
14
Сурин
15
Турчин
3
Крупенин
6
Курбанов
38
Алейников
35
Поляков
47
Почипов
58
Егоров
9
Алексеев
17
Шишаев
4-5-1
28
Федоров
9
Киселев
14
Несмачных
3
Кадеев
2
Решетнев
7
Петрушин
27
Корнышев
27
Апатин
87
Протасов
11
Гаврилин
12
Кириллов
35
Поляков
5
Ременчик
5
Ременчик
35
Поляков
38
Алейников
60
Сакадеев
60
Сакадеев
38
Алейников
12
Кириллов
10
Ховченин
10
Ховченин
12
Кириллов
7
Петрушин
18
Кострюхин
18
Кострюхин
7
Петрушин
11
Гаврилин
8
Смирнов
8
Смирнов
11
Гаврилин
Остались в запасе
Псков
Карелия
2
Артем Васильев
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
19
Максим Бобылев
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
1
Михаил Андрианов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
Остались в запасе
2
Артем Васильев
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
19
Максим Бобылев
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
32
Антон Смыслов
ВР
Остались в запасе
1
Михаил Андрианов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Псков - Карелия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
747
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