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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Карелия
Волга - Карелия: обзор матча 18 августа 2015
Волга
18.08.2015, вторник, 17:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
1 : 1
Завершен
Карелия
62'
А. Рощин
68'
А. Апатин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Карелия
Замена
А. Саргсян
️️️️
А. Ахметгалимов
86'
Замена
А. Назарько
️️️️
Г. Мамулашвили
82'
81'
Замена
М. Спирин
️️️️
В. Петрушин
68'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
И. Гаврилин
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Апатин
Желтая карточка
Д. Романенко
67'
ГОЛ! 1:0!
А. Рощин
62'
Замена
А. Рощин
️️️️
М. Киселев
46'
Желтая карточка
С. Настусенко
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
23
Сергей Алборов
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
77
Семен Настусенко
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
7
Виталий Петрушин
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Волга
22
Петр Устинов
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
4
Асатур Саргсян
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
69
Артём Рощин
ЦФ
Карелия
1
Михаил Андрианов
ВР
8
Никита Смирнов
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
88
Михаил Коркин
ЦФ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
2-5-2-1
37
Романенко
5
Сергеев
21
Лобанов
18
Коровушкин
8
Ахметгалимов
40
Киселев
77
Настусенко
23
Алборов
11
Соловьёв
10
Урхов
10
Мамулашвили
4-5-1
28
Федоров
9
Киселев
14
Несмачных
5
Гладышев
2
Решетнев
11
Гаврилин
27
Апатин
17
Полунин
87
Протасов
7
Петрушин
12
Кириллов
8
Ахметгалимов
4
Саргсян
4
Саргсян
8
Ахметгалимов
10
Мамулашвили
11
Назарько
11
Назарько
10
Мамулашвили
40
Киселев
69
Рощин
69
Рощин
40
Киселев
11
Гаврилин
8
Смирнов
8
Смирнов
11
Гаврилин
7
Петрушин
21
Спирин
21
Спирин
7
Петрушин
Остались в запасе
Волга
Карелия
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
6
Максим Михеев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
1
Михаил Андрианов
ВР
88
Михаил Коркин
ЦФ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
6
Максим Михеев
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
1
Михаил Андрианов
ВР
88
Михаил Коркин
ЦФ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Статистика матча Волга - Карелия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
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2016.11.09 21:14
Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
2016.05.12 17:41
«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон
2016.05.12 06:54
2
Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ»
2016.04.13 10:50
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