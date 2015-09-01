Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Карелия
Текстильщик - Карелия: обзор матча 01 сентября 2015
Текстильщик
01.09.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
6 : 0
Завершен
Карелия
15'
А. Буданов
35'
М. Сагиров (П)
40'
С. Костин
70'
Р. Джаббаров (АГ)
83'
И. Рыжаков
90+1'
А. Борунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Карелия
ГОЛ! 6:0!
А. Борунов
90'
+1
90'
Замена
Т. Корнышев
️️️️
А. Полунин
85'
Желтая карточка
Р. Протасов
ГОЛ! 5:0!
И. Рыжаков
83'
Замена
А. Борунов
️️️️
М. Сагиров
77'
Замена
Р. Чесалов
️️️️
А. Романов
77'
Замена
И. Рыжаков
️️️️
П. Янзин
75'
Желтая карточка
А. Щаницин
73'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Р. Джаббаров
70'
Замена
А. Сергулев
️️️️
А. Буданов
66'
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
М. Зимарев
56'
55'
Желтая карточка
А. Апатин
ГОЛ! 3:0!
С. Костин
40'
35'
Замена
М. Спирин
️️️️
В. Петрушин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сагиров
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Буданов
15'
7'
Желтая карточка
В. Решетнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Виталий Диков
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
14
Александр Несмачных
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
8
Никита Смирнов
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
7
Виталий Петрушин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
20
Николай Паклянов
ЦП
12
Александр Борунов
ЦП
34
Иван Рыжаков
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
21
Михаил Спирин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
4-4-1-1
1
Романов
3
Костин
2
Янзин
5
Морозов
25
Сысоев
11
Сагиров
44
Буданов
15
Зимарев
8
Диков
13
Щаницин
5
Орлов
3-2-4-1
28
Федоров
8
Смирнов
2
Решетнев
23
Джаббаров
14
Несмачных
5
Гладышев
7
Петрушин
87
Протасов
17
Полунин
27
Апатин
12
Кириллов
11
Сагиров
12
Борунов
12
Борунов
11
Сагиров
2
Янзин
34
Рыжаков
34
Рыжаков
2
Янзин
44
Буданов
9
Сергулев
9
Сергулев
44
Буданов
1
Романов
16
Чесалов
16
Чесалов
1
Романов
15
Зимарев
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
15
Зимарев
7
Петрушин
21
Спирин
21
Спирин
7
Петрушин
17
Полунин
27
Корнышев
27
Корнышев
17
Полунин
Остались в запасе
Текстильщик
Карелия
20
Николай Паклянов
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
Главный тренер
Равиль Сабитов
79
Егор Павлов
ВР
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Остались в запасе
20
Николай Паклянов
ЦП
2
Роман Путилин
ЦЗ
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Текстильщик - Карелия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Денис Савин
(Ленинградская область)
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Карелия
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+