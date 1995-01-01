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    Карелия - таблица

    Город Петрозаводск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fckarelia.ru/
    Стадион Спартак
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Химки 28 20 7 1 52:14 +38 67
    2. Олимп-Долгопрудный 28 17 4 7 49:30 +19 55
    3. Москва 28 17 4 7 50:24 +26 55
    4. Текстильщик Ив 28 15 8 5 49:23 +26 53
    5. Торпедо Вл 28 14 9 5 37:24 +13 51
    6. Спартак Кс 28 14 5 9 42:33 +9 47
    7. Сочи 28 14 5 9 44:31 +13 47
    8. Псков-747 28 11 6 11 38:37 +1 39
    9. Строгино 28 8 9 11 35:32 +3 33
    10. ЦРФСО 28 7 10 11 26:32 -6 31
    11. Волга Тв 28 7 7 14 26:43 -17 28
    12. Знамя Труда 28 7 4 17 28:54 -26 25
    13. Домодедово 28 5 7 16 30:52 -22 22
    14. Карелия 28 5 5 18 26:58 -32 20
    15. Коломна 28 2 4 22 20:65 -45 10
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Москва 14 11 1 2 32:10 +22 34
    2. Химки 14 10 4 0 33:10 +23 34
    3. Олимп-Долгопрудный 14 10 1 3 25:12 +13 31
    4. Спартак Кс 14 10 1 3 23:11 +12 31
    5. Текстильщик Ив 14 9 4 1 31:9 +22 31
    6. Сочи 14 9 2 3 27:15 +12 29
    7. Торпедо Вл 14 6 7 1 18:11 +7 25
    8. ЦРФСО 14 5 5 4 14:12 +2 20
    9. Строгино 14 5 4 5 20:16 +4 19
    10. Псков-747 14 5 4 5 18:17 +1 19
    11. Знамя Труда 14 5 1 8 18:25 -7 16
    12. Волга Тв 14 3 5 6 14:19 -5 14
    13. Карелия 14 3 2 9 12:24 -12 11
    14. Домодедово 14 2 4 8 13:23 -10 10
    15. Коломна 14 2 2 10 12:28 -16 8
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Химки 14 10 3 1 19:4 +15 33
    2. Торпедо Вл 14 8 2 4 19:13 +6 26
    3. Олимп-Долгопрудный 14 7 3 4 24:18 +6 24
    4. Текстильщик Ив 14 6 4 4 18:14 +4 22
    5. Москва 14 6 3 5 18:14 +4 21
    6. Псков-747 14 6 2 6 20:20 0 20
    7. Сочи 14 5 3 6 17:16 +1 18
    8. Спартак Кс 14 4 4 6 19:22 -3 16
    9. Волга Тв 14 4 2 8 12:24 -12 14
    10. Строгино 14 3 5 6 15:16 -1 14
    11. Домодедово 14 3 3 8 17:29 -12 12
    12. ЦРФСО 14 2 5 7 12:20 -8 11
    13. Знамя Труда 14 2 3 9 10:29 -19 9
    14. Карелия 14 2 3 9 14:34 -20 9
    15. Коломна 14 0 2 12 8:37 -29 2
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