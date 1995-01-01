Турниры:

Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012