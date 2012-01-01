Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
7
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
20
7
1
52
14
38
67
28
17
4
7
49
30
19
55
28
17
4
7
50
24
26
55
28
15
8
5
49
23
26
53
28
14
9
5
37
24
13
51
28
14
5
9
42
33
9
47
28
14
5
9
44
31
13
47
28
11
6
11
38
37
1
39
28
8
9
11
35
32
3
33
28
7
10
11
26
32
-6
31
28
7
7
14
26
43
-17
28
28
7
4
17
28
54
-26
25
28
5
7
16
30
52
-22
22
28
5
5
18
26
58
-32
20
28
2
4
22
20
65
-45
10
Команда
1
2
6
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
11
1
2
32
10
22
34
14
10
4
0
33
10
23
34
14
10
1
3
23
11
12
31
14
10
1
3
25
12
13
31
14
9
4
1
31
9
22
31
14
9
2
3
27
15
12
29
14
6
7
1
18
11
7
25
14
5
5
4
14
12
2
20
14
5
4
5
20
16
4
19
14
5
4
5
18
17
1
19
14
5
1
8
18
25
-7
16
14
3
5
6
14
19
-5
14
14
3
2
9
12
24
-12
11
14
2
4
8
13
23
-10
10
14
2
2
10
12
28
-16
8
Команда
1
5
6
7
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
19
4
15
33
14
8
2
4
19
13
6
26
14
7
3
4
24
18
6
24
14
6
4
4
18
14
4
22
14
6
3
5
18
14
4
21
14
6
2
6
20
20
0
20
14
5
3
6
17
16
1
18
14
4
4
6
19
22
-3
16
14
4
2
8
12
24
-12
14
14
3
5
6
15
16
-1
14
14
3
3
8
17
29
-12
12
14
2
5
7
12
20
-8
11
14
2
3
9
10
29
-19
9
14
2
3
9
14
34
-20
9
14
0
2
12
8
37
-29
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире