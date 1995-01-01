Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Химки
|28
|20
|7
|1
|52:14
|+38
|67
|2.
|Олимп-Долгопрудный
|28
|17
|4
|7
|49:30
|+19
|55
|3.
|Москва
|28
|17
|4
|7
|50:24
|+26
|55
|4.
|Текстильщик Ив
|28
|15
|8
|5
|49:23
|+26
|53
|5.
|Торпедо Вл
|28
|14
|9
|5
|37:24
|+13
|51
|6.
|Спартак Кс
|28
|14
|5
|9
|42:33
|+9
|47
|7.
|Сочи
|28
|14
|5
|9
|44:31
|+13
|47
|8.
|Псков-747
|28
|11
|6
|11
|38:37
|+1
|39
|9.
|Строгино
|28
|8
|9
|11
|35:32
|+3
|33
|10.
|ЦРФСО
|28
|7
|10
|11
|26:32
|-6
|31
|11.
|Волга Тв
|28
|7
|7
|14
|26:43
|-17
|28
|12.
|Знамя Труда
|28
|7
|4
|17
|28:54
|-26
|25
|13.
|Домодедово
|28
|5
|7
|16
|30:52
|-22
|22
|14.
|Карелия
|28
|5
|5
|18
|26:58
|-32
|20
|15.
|Коломна
|28
|2
|4
|22
|20:65
|-45
|10
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Москва
|14
|11
|1
|2
|32:10
|+22
|34
|2.
|Химки
|14
|10
|4
|0
|33:10
|+23
|34
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|14
|10
|1
|3
|25:12
|+13
|31
|4.
|Спартак Кс
|14
|10
|1
|3
|23:11
|+12
|31
|5.
|Текстильщик Ив
|14
|9
|4
|1
|31:9
|+22
|31
|6.
|Сочи
|14
|9
|2
|3
|27:15
|+12
|29
|7.
|Торпедо Вл
|14
|6
|7
|1
|18:11
|+7
|25
|8.
|ЦРФСО
|14
|5
|5
|4
|14:12
|+2
|20
|9.
|Строгино
|14
|5
|4
|5
|20:16
|+4
|19
|10.
|Псков-747
|14
|5
|4
|5
|18:17
|+1
|19
|11.
|Знамя Труда
|14
|5
|1
|8
|18:25
|-7
|16
|12.
|Волга Тв
|14
|3
|5
|6
|14:19
|-5
|14
|13.
|Карелия
|14
|3
|2
|9
|12:24
|-12
|11
|14.
|Домодедово
|14
|2
|4
|8
|13:23
|-10
|10
|15.
|Коломна
|14
|2
|2
|10
|12:28
|-16
|8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Химки
|14
|10
|3
|1
|19:4
|+15
|33
|2.
|Торпедо Вл
|14
|8
|2
|4
|19:13
|+6
|26
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|14
|7
|3
|4
|24:18
|+6
|24
|4.
|Текстильщик Ив
|14
|6
|4
|4
|18:14
|+4
|22
|5.
|Москва
|14
|6
|3
|5
|18:14
|+4
|21
|6.
|Псков-747
|14
|6
|2
|6
|20:20
|0
|20
|7.
|Сочи
|14
|5
|3
|6
|17:16
|+1
|18
|8.
|Спартак Кс
|14
|4
|4
|6
|19:22
|-3
|16
|9.
|Волга Тв
|14
|4
|2
|8
|12:24
|-12
|14
|10.
|Строгино
|14
|3
|5
|6
|15:16
|-1
|14
|11.
|Домодедово
|14
|3
|3
|8
|17:29
|-12
|12
|12.
|ЦРФСО
|14
|2
|5
|7
|12:20
|-8
|11
|13.
|Знамя Труда
|14
|2
|3
|9
|10:29
|-19
|9
|14.
|Карелия
|14
|2
|3
|9
|14:34
|-20
|9
|15.
|Коломна
|14
|0
|2
|12
|8:37
|-29
|2