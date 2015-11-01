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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Карелия
Знамя Труда - Карелия: обзор матча 01 ноября 2015
Знамя Труда
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
4 : 0
Завершен
Карелия
11'
И. Ерохин
15'
Б. Магомедов
35'
И. Ерохин
87'
М. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Знамя Труда - Карелия
Замена
А. Рыжов
️️️️
Н. Аверьянов
90'
ГОЛ! 4:0!
М. Сорокин
87'
83'
Замена
М. Таленко
️️️️
Т. Корнышев
Вторая желтая
А. Аванесян
82'
Замена
А. Хожаев
️️️️
И. Ерохин
74'
70'
Замена
В. Петрушин
️️️️
А. Полунин
Замена
А. Белкин
️️️️
Б. Магомедов
67'
Желтая карточка
А. Аванесян
51'
46'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
А. Гладышев
46'
Замена
В. Решетнев
️️️️
Е. Кострюхин
ГОЛ! 3:0!
И. Ерохин
35'
Замена
А. Аванесян
️️️️
С. Шабанов
27'
Желтая карточка
М. Сорокин
26'
Желтая карточка
К. Ионов
19'
Замена
О. Елкин
️️️️
Т. Сибгатулин
19'
ГОЛ! 2:0!
Б. Магомедов
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Ерохин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
19
Андрей Стренаков
ЦЗ
6
Александр Левин
ЦЗ
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
8
Мишель Савельев
ЦП
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
5
Николай Аверьянов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Сергей Шабанов
ЦФ
82
Иван Ерохин
ЦФ
11
Константин Ионов
ЦФ
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
14
Александр Несмачных
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
18
Егор Кострюхин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Знамя Труда
12
Валерий Пусный
ВР
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
92
Алексей Белкин
ЦЗ
14
Александр Рыжов
ЦЗ
17
Артур Аванесян
ЦП
21
Олег Елкин
ЦП
6
Егор Ларионов
ЦФ
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
8
Никита Смирнов
ЦЗ
7
Виталий Петрушин
ЦП
30
Максим Таленко
ЦФ
3-3-1-3
24
Чилюшкин
19
Стренаков
6
Левин
4
Сорокин
8
Савельев
13
Сибгатулин
5
Аверьянов
97
Магомедов
11
Ионов
82
Ерохин
11
Шабанов
4-5-1
28
Федоров
9
Киселев
3
Кадеев
5
Гладышев
14
Несмачных
27
Апатин
27
Корнышев
17
Полунин
87
Протасов
18
Кострюхин
12
Кириллов
82
Ерохин
3
Хожаев
3
Хожаев
82
Ерохин
97
Магомедов
92
Белкин
92
Белкин
97
Магомедов
11
Шабанов
17
Аванесян
17
Аванесян
11
Шабанов
5
Аверьянов
14
Рыжов
14
Рыжов
5
Аверьянов
13
Сибгатулин
21
Елкин
21
Елкин
13
Сибгатулин
18
Кострюхин
2
Решетнев
2
Решетнев
18
Кострюхин
5
Гладышев
8
Смирнов
8
Смирнов
5
Гладышев
17
Полунин
7
Петрушин
7
Петрушин
17
Полунин
27
Корнышев
30
Таленко
30
Таленко
27
Корнышев
Остались в запасе
Знамя Труда
Карелия
12
Валерий Пусный
ВР
6
Егор Ларионов
ЦФ
79
Егор Павлов
ВР
Остались в запасе
12
Валерий Пусный
ВР
6
Егор Ларионов
ЦФ
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
Статистика матча Знамя Труда - Карелия
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Герасименко
(Брянск)
Стадион:
Знамя Труда
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