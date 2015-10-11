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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Строгино
Карелия - Строгино: обзор матча 11 октября 2015
Карелия
11.10.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
0 : 3
Завершен
Строгино
15'
И. Сергеев
25'
В. Рыховский
52'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карелия - Строгино
Желтая карточка
В. Петрушин
90'
+1
89'
Замена
И. Фролов
️️️️
Д. Душин
86'
Замена
В. Семенов
️️️️
П. Дроздов
Замена
Е. Ховченин
️️️️
Т. Корнышев
84'
Желтая карточка
В. Решетнев
83'
81'
Замена
Д. Жеребятьев
️️️️
Х. Хацуков
73'
Желтая карточка
В. Рыховский
71'
Замена
С. Середин
️️️️
И. Сергеев
62'
Замена
Д. Щербак
️️️️
В. Борсук
Замена
В. Петрушин
️️️️
Е. Кострюхин
62'
52'
ГОЛ! 0:3!
И. Сергеев
50'
Желтая карточка
П. Дроздов
Замена
И. Гаврилин
️️️️
Н. Смирнов
37'
25'
ГОЛ! 0:2!
В. Рыховский
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Сергеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
3
Константин Кадеев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
8
Никита Смирнов
ЦЗ
27
Антон Апатин
ЦП
18
Егор Кострюхин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
87
Роман Протасов
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
94
Максим Куфтин
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
18
Дмитрий Душин
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
22
Евгений Иващенко
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
7
Виталий Петрушин
ЦП
11
Игорь Гаврилин
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
21
Иван Фролов
ЦП
30
Денис Щербак
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
38
Даниил Жеребятьев
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
3-2-4-1
28
Федоров
9
Киселев
2
Решетнев
8
Смирнов
14
Несмачных
3
Кадеев
27
Апатин
27
Корнышев
87
Протасов
18
Кострюхин
12
Кириллов
3-5-1-1
12
Лукичев
94
Куфтин
14
Драгунов
7
Дроздов
18
Душин
22
Иващенко
95
Хацуков
36
Борсук
19
Рыховский
8
Поляков
33
Сергеев
18
Кострюхин
7
Петрушин
7
Петрушин
18
Кострюхин
8
Смирнов
11
Гаврилин
11
Гаврилин
8
Смирнов
27
Корнышев
10
Ховченин
10
Ховченин
27
Корнышев
7
Дроздов
5
Семенов
5
Семенов
7
Дроздов
95
Хацуков
38
Жеребятьев
38
Жеребятьев
95
Хацуков
18
Душин
21
Фролов
21
Фролов
18
Душин
33
Сергеев
17
Середин
17
Середин
33
Сергеев
36
Борсук
30
Щербак
30
Щербак
36
Борсук
Остались в запасе
Карелия
Строгино
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
17
Андрей Полунин
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
23
Рустам Джаббаров
ЦЗ
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
17
Андрей Полунин
ЦП
Остались в запасе
8
Руслан Заерко
ЦП
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Карелия - Строгино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
Спартак
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