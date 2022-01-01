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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Карпаты
Новости
€ 10 млн
Карпаты - новости команды
Львов
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Украина
Сайт:
http://www.fckarpaty.lviv.ua/
Тренер:
Владислав Лупашко
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
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Результаты
Расписание
Таблица
«Колос» – «Карпаты»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
10 сентября
Трансляция
«Карпаты» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Карпаты» – «Шахтер»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Левый берег» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Левый берег» – «Карпаты»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Карпаты» – «Буковина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Карпаты» – «Буковина»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Карпаты» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2026
10 августа
«Карпаты» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
9 августа
Трансляция
«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Кривбасс» – «Карпаты»: кто победит в матче 1 тура УПЛ 2026/2027
31 июля
Трансляция
«Карпаты» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
Трансляция
«Карпаты» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Карпаты» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.8
16 мая
Трансляция
«Металлист 1925» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Металлист 1925» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.65
11 мая
Трансляция
«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Кривбасс» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.72
7 мая
Трансляция
«Карпаты» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Трансляция
«Рух» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Эпицентр» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Карпаты» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Динамо» Киев – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Трансляция
«Карпаты» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Карпаты» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.57
21 марта
Трансляция
«Полтава» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026
13 марта
«СК Полтава» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 13 марта 2026 с коэффициентом 1.78
12 марта
Трансляция
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026
8 марта
«Карпаты» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 2.02
7 марта
Трансляция
«Карпаты» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026
1 марта
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