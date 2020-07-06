- 6 июля 2020
- 16:04 Исполнительный директор УПЛ: «Карпаты» будут исключены из чемпионата Украины» 1
- 2 июня 2020
- 14:56 Sport Arena: 26 человек в «Карпатах» заразились коронавирусом 3
- 30 мая 2020
- 13:20 Матч УПЛ «Карпаты» – «Мариуполь» не состоится. Игроки львовской команды заразились коронавирусом 2
- 3 мая 2020
- 14:59 Фото «Недостойный поступок». «Карпаты» вынесли строгое предупреждение футболисту за фото с изображением Ленина 8
- 20 марта 2020
- 19:15 Фото «Спасибо, боже, что я не москаль». Приложение идентифицировало сенегальского игрока «Карпат» как украинца 41
- 8 января 2020
- 00:50 «Чушь»: в окружении миллиардера Фридмана опровергли слухи о покупке «Карпат» 1
- 7 января 2020
- 14:50 Российский миллиардер Фридман может купить украинские «Карпаты» 6
- 29 августа 2019
- 18:30 «Карпаты» разорвали контракт с игроком из Уругвая из-за избиения футболиста молодежки 2
- 13 июня 2019
- 22:23 Рыбка: «Федецкий считает недопустимым переход в РПЛ? Будь у него предложение, как у Ракицкого, он бы в «Зенит» пешком пошел» 13
- 9 апреля 2019
- 13:14 Уткин: «Федецкому 2 миллиона евро никто и никогда бы не предложил ни в России, ни где-нибудь еще» 4
- 1 февраля 2019
- 07:26 Фото «Селтик» впервые подписал украинского футболиста 4
- 3 декабря 2018
- 22:47 Фото Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг 26
- 15 сентября 2018
- 19:12 УПЛ. «Шахтер» победил «Александрию», «Ворскла» – «Карпаты» 1
- 3 сентября 2018
- 06:54 «Динамо» Киев занимает предпоследнее место по забитым голам в сезоне УПЛ 2
- 2 сентября 2018
- 22:37 УПЛ. «Динамо» в большинстве проиграло «Карпатам», «Заря» забила пять мячей «Арсеналу» 3
- 19 августа 2018
- 21:24 УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами» 3
- 18 августа 2018
- 07:27 Фото Бывший помощник Моуринью возглавил клуб из Украины 5
- 12 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат» 2
- 5 августа 2018
- 21:34 УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
- 29 июля 2018
- 21:36 УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты 1
- 7 июля 2018
- 17:12 Глава профсоюза футболистов Украины – об отчислении вратаря «Карпат»: «Идиотизм в нашем футболе продолжается» 7
- 14:59 Отчисленный вратарь «Карпат»: «Я не имел намерения прославлять российский футбол» 19
- 6 июля 2018
- 13:21 Андронов: «Не стоит защищать вратаря «Карпат». Он знал, на что шел, поддерживая сборную России» 14
- 10:16 Отчисленный голкипер «Карпат» не будет судиться с клубом 5
- 5 июля 2018
- 13:37 «Карпаты» расстались с вратарем из-за того, что он болел за сборную России в матче с Испанией 45
- 4 июня 2018
- 17:36 Хавбек «Карпат» Карраскаль может перейти в «Краснодар» 5
- 12 мая 2018
- 18:59 УПЛ. «Сталь» и «Черноморец» проиграли свои матчи и вылетели в первую лигу 1
- 28 апреля 2018
- 19:04 УПЛ. Гол Чичикова помог «Звезде» обыграть «Олимпик» и другие результаты 2