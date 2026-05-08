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  • «Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 11:50
Кривбасс
08.05.2026, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
32' А. Сек
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
5
Анте Бекавац
ЛЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ПЗ
22
Андрус Араухо
ОП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
20
Максим Задерака
ПВ
18
Бар Лин
ПВ
14
Ассан Сек
ПВ
77
Глейкер Мендоза
ЛФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
16
Тьяго Боржес
ЛЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЛВ
10
Джованни Герберт
АП
28
Джоэль Майя
АП
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Eriki
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Кемкин
5
Бекавац
15
Джонс
4
Виливальд
27
Юрчек
22
Араухо
8
Шевченко
20
Задерака
18
Лин
14
Сек
77
Мендоза
3-2-2-2-2
44
Холод
4
Бабогло
73
Лях
5
Сыч
20
Сапуга
19
Карабин
33
Шах
70
Алькаин
8
Чачуа
26
Костенко
29
77
Мендоза
16
Боржес
16
Боржес
77
Мендоза
18
Лин
10
Герберт
10
Герберт
18
Лин
14
Сек
24
Мулик
24
Мулик
14
Сек
5
Сыч
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
35
Фернандо
20
Сапуга
33
Шах
15
Рубчинский
15
Рубчинский
33
Шах
Фернандо
18
18
Фернандо
19
Карабин
11
Квасница
11
Квасница
19
Карабин
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
28
Джоэль Майя
АП
21
Александр Каменский
ЛВ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
28
Джоэль Майя
АП
21
Александр Каменский
ЛВ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
3
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпаты», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты»

«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Кривбасс
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