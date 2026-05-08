08.05.2026, пятница, 13:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-1-3-1
12
Кемкин
5
Бекавац
15
Джонс
4
Виливальд
27
Юрчек
22
Араухо
8
Шевченко
20
Задерака
18
Лин
14
Сек
77
Мендоза
3-2-2-2-2
44
Холод
4
Бабогло
73
Лях
5
Сыч
20
Сапуга
19
Карабин
33
Шах
70
Алькаин
8
Чачуа
26
Костенко
29
77
Мендоза
16
Боржес
16
Боржес
77
Мендоза
18
Лин
10
Герберт
10
Герберт
18
Лин
14
Сек
24
Мулик
24
Мулик
14
Сек
5
Сыч
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
5
Сыч
20
Сапуга
35
Фернандо
35
Фернандо
20
Сапуга
33
Шах
15
Рубчинский
15
Рубчинский
33
Шах
Фернандо
18
18
Фернандо
19
Карабин
11
Квасница
11
Квасница
19
Карабин
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
28
Джоэль Майя
АП
21
Александр Каменский
ЛВ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
28
Джоэль Майя
АП
21
Александр Каменский
ЛВ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
16
Chaban Ivanovych
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
3
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпаты», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты»
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Источник: «Бомбардир»