Матч 3-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и черновицкой «Буковиной» пройдет 15 августа во Львове. Хозяева подходят к игре в феноменальной форме – пять побед подряд, средняя результативность 3,40 гола за матч и всего 0,40 пропущенных, что позволяет им уверенно лидировать в таблице с 6 очками. Гости, в свою очередь, имеют впечатляющую беспроигрышную серию из восьми матчей, но при этом не побеждают в двух стартовых турах (две ничьи) и располагаются на 9-м месте с 2 баллами. Встречаются команды с разной атакующей мощью, но у «Буковины» есть козырь – она не пропускает в трех последних матчах. Кто же сумеет взять верх – «Карпаты», которые набрали ход и громят соперников, или «Буковина», которая продолжит свою беспроигрышную серию и даст бой фавориту?

Кто победит в матче

В пользу «Карпат» говорит их колоссальное преимущество в текущей форме и атаке. Львовский клуб выиграл пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 3,40 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Оборона также выглядит неприступной – пропускают всего 0,40 гола за матч. В очных встречах с «Буковиной» «Карпаты» забивают в шести из восьми последних матчей, что свидетельствует об их умении вскрывать оборону этого соперника. В предыдущем туре «Карпаты» разгромили ЛНЗ (3-0), а до этого уверенно переиграли «Кривбасс» (4-1). Старт сезона у команды получился идеальным, и при поддержке родных трибун они должны продолжить свою победную поступь.

«Буковина» подходит к матчу с серьезной беспроигрышной серией – восемь матчей без поражений, из которых три последних – сухие (команда не пропускает). В среднем за последние пять игр черновицкий клуб пропускает всего 0,60 гола, что является отличным показателем. Однако атака гостей выглядит скромнее – в среднем они забивают 1,20 гола за матч, а в чемпионате Украины в двух турах не смогли забить ни одного мяча (две ничьи 0-0). В очных встречах с «Карпатами» «Буковина» имеет одну победу в Кубке (1-0) в 2025 году, но в целом уступает по истории. Учитывая, что «Карпаты» много забивают, «Буковине» будет крайне сложно сдержать атаку хозяев на протяжении всего матча, но их надежная защита может создать проблемы.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Карпат» по всем параметрам: атака, оборона, текущая форма и статистика личных встреч. «Буковина» способна навязать борьбу за счет дисциплины в обороне, но против такой мощной атаки, как у «Карпат», вряд ли удастся устоять. Ожидается, что «Карпаты» продолжат свою победную серию и добьются уверенной победы.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Карпаты» имеют преимущество: они забивают в шести из восьми последних матчей против «Буковины». При этом черновицкий клуб однажды побеждал в Кубке (1-0) в 2025 году, но в целом уступает по статистике. Текущая форма «Карпат» впечатляет – пять побед подряд и разница мячей 17-2, тогда как «Буковина» не проигрывает, но не побеждает в чемпионате, сыграв две нулевые ничьи. Учитывая разницу в классе и атакующей мощи, «Карпаты» должны продолжить свою доминирующую серию.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 3 Забитых мячей 0 3 В среднем за матч 0 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Украина. Премьер-лига, 3 тур Карпаты 3 : 0 Буковина Украина. Премьер-лига, 3 тур Карпаты 3 : 0 Буковина

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Карпат» с разницей минимум в один мяч. Хозяева находятся в феноменальной форме (пять побед подряд, 3,40 гола за игру и 0,40 пропущенных), имеют историческое преимущество в очных встречах и играют на своем поле. Гости, несмотря на длительную беспроигрышную серию, не побеждают в чемпионате, редко забивают и уступают в классе. Ожидаем, что «Карпаты» продолжат свою победную серию и добьются комфортной победы. Ставка: победа «Карпат» с форой (-1) с коэффициентом 2.35.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура Премьер-лиги Украины между «Карпатами» и «Буковиной» состоится 15 августа 2026 года во Львове и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.