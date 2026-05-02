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  • «Карпаты» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Карпаты» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 16:50
Карпаты
02.05.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
0 : 0
Завершен
ЛНЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
20
Марко Сапуга
ОП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
7
Артур Микитишин
ЛВ
16
Артур Рябов
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Карпаты
55
Тимур Стецков
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
V. Paulo
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
3-2-3-3
73
Лях
44
Холод
4
Бабогло
5
Сыч
20
Сапуга
8
Чачуа
37
Бруниньо
70
Алькаин
29
26
Костенко
23
Бабукарра
3-2-2-2-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
14
Драмбаев
16
Рябов
11
Пасич
9
Твердохлеб
7
Микитишин
90
Ассинор
20
Сапуга
47
Педросо
47
Педросо
20
Сапуга
5
Сыч
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
5
Сыч
26
Костенко
7
7
26
Костенко
37
Бруниньо
15
Рубчинский
15
Рубчинский
37
Бруниньо
23
Бабукарра
19
Карабин
19
Карабин
23
Бабукарра
7
Микитишин
22
Яшари
22
Яшари
7
Микитишин
9
Твердохлеб
19
Пастух
19
Пастух
9
Твердохлеб
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Карпаты
ЛНЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Карпаты - ЛНЗ
3
3
Всего ударов по воротам
3
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «ЛНЗ», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «ЛНЗ»

«Карпаты» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Карпаты
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