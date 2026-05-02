Составы команд
Карпаты
Карпаты
3-2-3-3
73
Лях
44
Холод
4
Бабогло
5
Сыч
20
Сапуга
8
Чачуа
37
Бруниньо
70
Алькаин
29
26
Костенко
23
Бабукарра
3-2-2-2-1
12
Паламарчук
34
Муравский
25
Горин
29
Дидык
17
Кузик
14
Драмбаев
16
Рябов
11
Пасич
9
Твердохлеб
7
Микитишин
90
Ассинор
20
Сапуга
47
Педросо
47
Педросо
20
Сапуга
5
Сыч
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
5
Сыч
26
Костенко
7
7
26
Костенко
37
Бруниньо
15
Рубчинский
15
Рубчинский
37
Бруниньо
23
Бабукарра
19
Карабин
19
Карабин
23
Бабукарра
7
Микитишин
22
Яшари
22
Яшари
7
Микитишин
9
Твердохлеб
19
Пастух
19
Пастух
9
Твердохлеб
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Карпаты
ЛНЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
55
Тимур Стецков
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
18
Eriki
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
22
Илья Путря
ПЗ
5
Шота Ноникашвили
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
8
Adam Yakubu
ЦП
18
Abdul Awudu
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Карпаты - ЛНЗ
3
3
Всего ударов по воротам
3
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «ЛНЗ», 26-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «ЛНЗ»
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Источник: «Бомбардир»