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Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпат», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты»