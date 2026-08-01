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  • «Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 11:50
Кривбасс
01.08.2026, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 4
Завершен
Карпаты
20' Я. Юрчек (П)
45+2' А. Чачуа (П) 57' В. Бабогло 65' Y. Kostenko 72' Р. Вантух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
5
Анте Бекавац
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
2
Ян Юрчек
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
10
Джованни Герберт
АП
21
Александр Каменский
ЛВ
14
Ассан Сек
ПВ
9
Shakeone Satchwell
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Карпаты
1
Denys Marchenko
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
10
Moha Moukhliss
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
26
Yan Kostenko
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
22
Joao Machado
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Карпаты
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
20
Марко Сапуга
ОП
56
Vladyslav Reznik
ЦП
7
Fellipe Vieira
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-3-1
12
Кемкин
5
Бекавац
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
8
Шевченко
21
Каменский
10
Герберт
14
Сек
9
4-2-2-2
1
11
Мирошниченко
55
Стецков
4
Бабогло
73
Лях
18
10
70
Алькаин
8
Чачуа
31
Русин
26
9
22
22
9
8
Шевченко
6
Пидгурский
6
Пидгурский
8
Шевченко
21
Каменский
24
Мулик
24
Мулик
21
Каменский
31
Русин
17
Вантух
17
Вантух
31
Русин
8
Чачуа
47
Педросо
47
Педросо
8
Чачуа
18
20
Сапуга
20
Сапуга
18
10
7
7
10
70
Алькаин
33
33
70
Алькаин
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
36
Антон Жилкин
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
1
2
Всего ударов по воротам
2
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
11

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпат», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты»

«Кривбасс» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Кривбасс
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