01.08.2026, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-3-1
12
Кемкин
5
Бекавац
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
8
Шевченко
21
Каменский
10
Герберт
14
Сек
9
4-2-2-2
1
11
Мирошниченко
55
Стецков
4
Бабогло
73
Лях
18
10
70
Алькаин
8
Чачуа
31
Русин
26
9
22
22
9
8
Шевченко
6
Пидгурский
6
Пидгурский
8
Шевченко
21
Каменский
24
Мулик
24
Мулик
21
Каменский
31
Русин
17
Вантух
17
Вантух
31
Русин
8
Чачуа
47
Педросо
47
Педросо
8
Чачуа
18
20
Сапуга
20
Сапуга
18
10
7
7
10
70
Алькаин
33
33
70
Алькаин
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
36
Антон Жилкин
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Кривбасс - Карпаты
1
2
Всего ударов по воротам
2
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
11
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Карпат», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Карпаты»
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Источник: «Бомбардир»