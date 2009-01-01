Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
5
9
15
6
5
0
1
12
4
8
15
6
4
1
1
14
4
10
13
5
3
1
1
7
5
2
10
5
3
0
2
10
4
6
9
6
2
2
2
6
5
1
8
6
2
2
2
5
5
0
8
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
1
4
1
4
4
0
7
5
1
2
2
3
4
-1
5
5
1
2
2
7
9
-2
5
5
0
4
1
2
3
-1
4
5
1
1
3
2
6
-4
4
6
0
3
3
1
11
-10
3
5
0
2
3
3
8
-5
2
5
0
2
3
2
13
-11
2
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
0
1
10
4
6
9
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
0
1
7
2
5
6
3
2
0
1
6
1
5
6
3
2
0
1
5
2
3
6
4
1
3
0
4
1
3
6
3
2
0
1
7
3
4
6
4
1
2
1
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
6
-3
3
2
0
2
0
1
1
0
2
3
0
2
1
4
7
-3
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
7
2
5
7
2
2
0
0
4
1
3
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
1
1
0
4
2
1
0
1
4
3
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
6
0
3
3
1
11
-10
3
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
2
1
0
3
-3
2
3
0
1
2
3
6
-3
1
2
0
1
1
0
3
-3
1
3
0
1
2
2
10
-8
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире