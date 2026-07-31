Матч 1 тура украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и львовскими «Карпатами» пройдет 01 августа 2026 года в Кривом Роге на стадионе «Химик». Хозяева подходят к старту сезона с серьезными проблемами в обороне – они пропускают в восьми последних матчах подряд и в среднем получают 2.20 гола за игру, хотя их атака стабильно работает (забивают в 13 матчах подряд). Гости, напротив, завершили прошлый чемпионат в отличной форме: три победы подряд, всего один пропущенный мяч в пяти последних матчах и мощная атака (2.20 гола в среднем за игру). Сможет ли «Кривбасс» использовать фактор домашнего поля и свою голевую серию, чтобы навязать борьбу фавориту, или «Карпаты» продолжат свою победную поступь и уверенно начнут сезон? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Кривбасс» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропускает в восьми последних встречах подряд. При этом в атаке хозяева действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за игру, и они забивают в 13 последних матчах, что дает надежду на гол даже против сильного соперника. Лучший бомбардир – Максим Задерака, забивший пять мячей в 15 матчах, но его результативность снизилась в последнее время. Домашняя поддержка может помочь, но против команды, которая забивает 2.20 гола и пропускает 0.20, этого будет недостаточно. В очных встречах «Кривбасс» имеет переменные результаты, но в последних матчах уступает «Карпатам».

«Карпаты» находятся в фантастической форме: команда побеждает в трех последних матчах, забивает в трех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.20 гола, пропуская всего 0.20. Лучший бомбардир – Игорь Гуцуляк, забивший восемь мячей в 20 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В прошлом туре «Карпаты» обыграли «Зарю» (2:1), а в товарищеских матчах разгромили «Верес» (5:1) и «Железничар» (4:0), что подтверждает их высокую готовность. Оборона гостей выглядит непробиваемой, а атака стабильно забивает. В гостях у «Кривбасса» они имеют преимущество в последних встречах, и их текущая форма делает их явным фаворитом.

С учетом всех факторов победа «Карпатов» с разницей как минимум в два мяча является наиболее вероятным исходом. Хозяева слишком много пропускают, чтобы сдержать атаку гостей, а их собственная атака, хотя и стабильна, вряд ли сможет пробить лучшую оборону лиги.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях у команд нет явного лидера: в последних четырех встречах победы чередовались, причем обе команды забивали в большинстве матчей. Однако текущая форма «Карпатов» (три победы подряд, 0.20 пропущенных) и слабость обороны «Кривбасса» (2.20 пропущенных) указывают на то, что гости должны использовать свое преимущество и прервать чередование побед. «Кривбасс» забивает регулярно, но их защита не выдерживает давления.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Карпаты» одержат уверенную победу с разницей как минимум в два мяча над «Кривбассом», используя свою мощную атаку и надежную оборону, тогда как хозяева слишком много пропускают. Ставка на победу «Карпатов» за 1.95 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Кривбассом» и «Карпатами» состоится 01 августа 2026 года в Кривом Роге на стадионе «Химик» и начнется в 13:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.