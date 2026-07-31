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«Кривбасс» – «Карпаты»: кто победит в матче 1 тура УПЛ 2026/2027

31 июля 2026 9:46
Кривбасс - Карпаты
01 авг. 2026, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Карпат»
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Матч 1 тура украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и львовскими «Карпатами» пройдет 01 августа 2026 года в Кривом Роге на стадионе «Химик». Хозяева подходят к старту сезона с серьезными проблемами в обороне – они пропускают в восьми последних матчах подряд и в среднем получают 2.20 гола за игру, хотя их атака стабильно работает (забивают в 13 матчах подряд). Гости, напротив, завершили прошлый чемпионат в отличной форме: три победы подряд, всего один пропущенный мяч в пяти последних матчах и мощная атака (2.20 гола в среднем за игру). Сможет ли «Кривбасс» использовать фактор домашнего поля и свою голевую серию, чтобы навязать борьбу фавориту, или «Карпаты» продолжат свою победную поступь и уверенно начнут сезон? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Кривбасс» подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: в последних пяти матчах команда пропустила 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и пропускает в восьми последних встречах подряд. При этом в атаке хозяева действуют стабильно – 1.40 гола в среднем за игру, и они забивают в 13 последних матчах, что дает надежду на гол даже против сильного соперника. Лучший бомбардир – Максим Задерака, забивший пять мячей в 15 матчах, но его результативность снизилась в последнее время. Домашняя поддержка может помочь, но против команды, которая забивает 2.20 гола и пропускает 0.20, этого будет недостаточно. В очных встречах «Кривбасс» имеет переменные результаты, но в последних матчах уступает «Карпатам».

«Карпаты» находятся в фантастической форме: команда побеждает в трех последних матчах, забивает в трех последних встречах и в среднем за последние пять игр забивает 2.20 гола, пропуская всего 0.20. Лучший бомбардир – Игорь Гуцуляк, забивший восемь мячей в 20 матчах, но атака распределена между несколькими исполнителями. В прошлом туре «Карпаты» обыграли «Зарю» (2:1), а в товарищеских матчах разгромили «Верес» (5:1) и «Железничар» (4:0), что подтверждает их высокую готовность. Оборона гостей выглядит непробиваемой, а атака стабильно забивает. В гостях у «Кривбасса» они имеют преимущество в последних встречах, и их текущая форма делает их явным фаворитом.

С учетом всех факторов победа «Карпатов» с разницей как минимум в два мяча является наиболее вероятным исходом. Хозяева слишком много пропускают, чтобы сдержать атаку гостей, а их собственная атака, хотя и стабильна, вряд ли сможет пробить лучшую оборону лиги.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях у команд нет явного лидера: в последних четырех встречах победы чередовались, причем обе команды забивали в большинстве матчей. Однако текущая форма «Карпатов» (три победы подряд, 0.20 пропущенных) и слабость обороны «Кривбасса» (2.20 пропущенных) указывают на то, что гости должны использовать свое преимущество и прервать чередование побед. «Кривбасс» забивает регулярно, но их защита не выдерживает давления.

Личные встречи
Побед - 4 (24%)
Ничьих - 3 (18%)
Побед - 10 (59%)
13
Забитых мячей
30
0.76
В среднем за матч
1.76
3:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
6 : 0
04.11.2012
Кривбасс
Самая крупная ничья
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Кривбасс
1 : 1
22.10.2011
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кривбасс
1 : 4
01.08.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Кривбасс
1 : 0
08.05.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
1 : 0
08.11.2025
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Кривбасс
2 : 0
14.12.2024
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Карпаты
2 : 0
11.08.2024
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Кривбасс
3 : 2
18.05.2013
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
6 : 0
04.11.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Карпаты
2 : 0
02.05.2012
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Кривбасс
1 : 1
22.10.2011
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Карпаты
2 : 1
14.11.2010
Кривбасс
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Кривбасс
0 : 0
18.07.2010
Карпаты
Чемпионат Украины, 29 тур
Карпаты
0 : 2
05.05.2010
Кривбасс
Чемпионат Украины, 14 тур
Кривбасс
1 : 2
22.11.2009
Карпаты
Чемпионат Украины, 20 тур
Карпаты
3 : 0
14.03.2009
Кривбасс
Чемпионат Украины, 5 тур
Кривбасс
1 : 1
15.08.2008
Карпаты
Чемпионат Украины, 18 тур
Кривбасс
0 : 1
02.12.2007
Карпаты
Чемпионат Украины, 3 тур
Карпаты
3 : 0
28.07.2007
Кривбасс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
5
Анте Бекавац
ЛЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Джозеф Джонс
ЦЗ
2
Ян Юрчек
ПЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
10
Джованни Герберт
АП
21
Александр Каменский
ЛВ
14
Ассан Сек
ПВ
9
Shakeone Satchwell
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Карпаты
1
Denys Marchenko
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
18
Eriki
ЦП
10
Moha Moukhliss
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
26
Yan Kostenko
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
22
Joao Machado
ЦЗ
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
24
Владимир Мулик
ЦФ
Карпаты
36
Антон Жилкин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
20
Марко Сапуга
ОП
56
Vladyslav Reznik
ЦП
7
Fellipe Vieira
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-3-1
12
Кемкин
5
Бекавац
4
Виливальд
15
Джонс
2
Юрчек
8
Шевченко
21
Каменский
10
Герберт
14
Сек
9
4-2-2-2
1
11
Мирошниченко
55
Стецков
4
Бабогло
73
Лях
18
10
70
Алькаин
8
Чачуа
31
Русин
26
9
22
22
9
8
Шевченко
6
Пидгурский
6
Пидгурский
8
Шевченко
21
Каменский
24
Мулик
24
Мулик
21
Каменский
31
Русин
17
Вантух
17
Вантух
31
Русин
8
Чачуа
47
Педросо
47
Педросо
8
Чачуа
18
20
Сапуга
20
Сапуга
18
10
7
7
10
70
Алькаин
33
33
70
Алькаин
Остались в запасе
Кривбасс
Карпаты
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
36
Антон Жилкин
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
19
Yevhen Maiakov
ЦЗ
26
Yegor Korobka
ЦЗ
25
Тимур Бутенко
ПВ
20
Матвей Боднар
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
22
Yurii Kokodyniak
ЦЗ
56
Vladyslav Reznik
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Владислав Лупашко

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Карпаты» одержат уверенную победу с разницей как минимум в два мяча над «Кривбассом», используя свою мощную атаку и надежную оборону, тогда как хозяева слишком много пропускают. Ставка на победу «Карпатов» за 1.95 выглядит оправданной – гости должны реализовать свое преимущество в классе и текущей форме. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура между «Кривбассом» и «Карпатами» состоится 01 августа 2026 года в Кривом Роге на стадионе «Химик» и начнется в 13:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Кривбасс» – «Карпаты»: кто победит в матче 1 тура УПЛ 2026/2027

1.95
Победа «Карпат»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Карпаты Кривбасс
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15:00
2.55
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Победа «Торпедо»
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15:00
1.90
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15:30
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