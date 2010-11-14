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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Кривбасс
Карпаты - Кривбасс: обзор матча 14 ноября 2010
Карпаты
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Кривбасс
9'
О. Голодюк
71'
И. Худобяк
73'
А. Воронков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Кривбасс
Замена
Г. Баранец
️️️️
О. Голодюк
Желтая карточка
Р. Костышин
Замена
Т. Петривский
️️️️
А. Федецкий
Замена
М. Кополовец
️️️️
Д. Кожанов
ГОЛ! 2:1!
А. Воронков
ГОЛ! 2:0!
И. Худобяк
Замена
С. Даниловский
️️️️
В. Каверин
Замена
В. Каверин
️️️️
С. Рожок
Замена
А. Воронков
️️️️
С. Мотуз
ГОЛ! 1:0!
О. Голодюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
(К)
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
79
Сергей Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Кривбасс
12
Евгений Боровик
ВР
4
Вячеслав Сердюк
ЛЗ
27
Анатолий Кицута
ЛЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
(К)
ЦЗ
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Руслан Костышин
АП
88
Ринар Валеев
ПП
4
Сергей Рожок
ПП
59
Сергей Мотуз
ЦФ
77
Александр Иващенко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
9
Александр Гурули
ЦП
6
Григорий Баранец
АП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
Кривбасс
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
24
Виталий Каверин
ЦФ
88
Андрей Воронков
ЦФ
4-2-3-1
22
Тлумак
22
Авелар
44
Чечер
4
Милошевич
44
Федецкий
7
Годвин
19
Ткачук
16
Худобяк
32
Голодюк
9
Кожанов
79
Кузнецов
4-3-1-2
12
Боровик
4
Сердюк
90
Петров
22
Лисицкий
27
Кицута
4
Рожок
20
Куценко
88
Валеев
10
Костышин
77
Иващенко
59
Мотуз
9
Кожанов
18
Кополовец
18
Кополовец
9
Кожанов
44
Федецкий
15
Петривский
15
Петривский
44
Федецкий
32
Голодюк
6
Баранец
6
Баранец
32
Голодюк
4
Рожок
24
Каверин
24
Каверин
4
Рожок
Каверин
99
Даниловский
99
Даниловский
Каверин
59
Мотуз
88
Воронков
88
Воронков
59
Мотуз
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
9
Александр Гурули
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
1
Виталий Руденко
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
9
Александр Гурули
ЦП
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
14
Денис Васильев
ЛЗ
12
Денис Андриенко
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс
- : -
21.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Полесье
1 : 0
18.09.2026
Кривбасс
Информация о матче
Стадион:
Украина
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