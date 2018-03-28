-
-
-
11.06.2017 20:00«Барса» заплатит 100 миллионов за Верратти. Кубок конфедераций покажут в России. Дайджест событий дня«Ростов» может арендовать пятерых игроков «Зенита». «Барселона» дает 100 миллионов за Верратти. Российские телеканалы покажут Кубок конфедераций в полном объеме. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.6
-
23.09.2016 20:00Все больше звездных футболистов меняют европейские клубы на многоденежный Китай. Но потом оказывается, что от этого игроки только теряют в цене и качестве. «Бомбардир» рассказывает, почему трансферы в китайскую лигу не сулят перспектив и получаются ущербными.18
-
19.07.2016 12:00Евро закончилось, а клубный европейский сезон начнется только в августе. Кажется, что сейчас самое время немного отдохнуть от футбола. Но нет. «Бомбардир» составил подборку самых важных матчей июля и доказывает, что эти полмесяца никак нельзя назвать футбольным затишьем.2
-
03.06.2016 21:15Ананко ушел из «Спартака». «Мордовию» возглавил один из тренеров «Севильи». Кокорин раскрыл секрет срыва перехода в «Арсенал». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.12
-
04.02.2016 10:30Джексон Мартинес стал еще одним игроком, которого соблазнил Китай. Суперлига оказалась на первом месте по количеству затрат в зимнее трансферное окно, а китайская ФНЛ потратила больше испанской Примеры. «Бомбардир» разбирается в китайском футбольном рынке, где затариться на 40 миллионов евро может даже клуб второго дивизиона.3
-
-