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- 17:30 «Чемпионат»: «Спартак» ведет переговоры о переходе немца Безушкова. Он может получить российский паспорт 29
- 8 марта 2021
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- 09:34 Дерби двух «Боруссий», «РБ Лейпциг» сыграет с «Вольфсбургом» и другие пары 1/4 финала Кубка Германии
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- 19:19 «Локомотив» интересуется полузащитником Безушковым из второй Бундеслиги 3
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